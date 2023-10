Bralić: Trenerski život nije glamurozan, to je entuzijazam koji graniči s mazohizmom

Kaptol Boutique Cinema, kino u zagrebačkom Kaptol centru, kao da se specijalizirao za premijere dokumentarnih filmova o hrvatskim sportskim velikanima. U rujnu je to bio "Naš mali" Ivane Guberine o Draženu Petroviću a ovom prilikom "Kako sam stvorio braću Sinković" Irene Škorić o jednom od najtrofejnijih hrvatskih trenera Nikoli Braliću.

A on je, valjda po prvi put u svojoj bogatoj karijeri (preko 20 medalja s najvećih svjetskih natjecanja), ove večeri bio "celebrity" i mnogi uzvanici, ne samo iz veslačkog svijeta, poželjeli su se s njim fotografirati. Baš kao i s protagonistima njegova trenerskog "doktorata" Valentom i Martinom Sinković.

A u toj istoj kino dvorani, prije 13 mjeseci, održana je premijera filma o Ćiri Blaževiću, kao prvog iz dokumentarnog serijala "Legende hrvatskog sporta - nepoznato o poznatima" nastalog u produkciji Sportske televizije i potporu Hrvatskog olimpijskog odbora. A i taj je uradak potpisala ista autorica, Irena Škorić, koja je bila zadovoljna odazivom i reakcijama uzvanika:

- Drago mi je da je publika kroz priču o Nikoli Braliću prepoznala kolika žrtva sportaša i njihova trenera je potrebna da se dospije do svjetskog vrha - kazala je redateljica i objasnila svoje porive:

- Gledala sam puno dobrih sportskih dokumentaraca, i svjetskih i hrvatskih, no u mnogima mi je nedostajao intimistički pristup, više emocija i zato smo i osmisli taj serija "nepoznato o poznatima". Nikola Bralić krenuo je u život iz siromaštva i njemu je kao djetetu najveća sreća bila kada bi on i brat ukrali srdele iz pušnice. Djeca su na selu ustajala rano i radila a danas bi se to zvalo izrabljivanje. I čovjek koji je došao iz tog "background" postao je najbolji trener na svijetu.

Već neko vrijeme redateljica ovog dokumentarca razmišlja o sljedećem junaku malih sportova.

- I sljedeći u serijalu bit će trener, također iz sportova koji nisu iz reda najpopularnijih. Ideja Hrvatskog olimpijskog odbora jest da zaslužnici iz tih sportova dobiju svoje mjesto pod reflektorima.

Zadovoljan je bio i glavni junak filma Nikola Bralić:

- Ugodno sam iznenađen. U filmu je manje-više sve važno o meni rečeno a ja se nadam da je sve ovo poučno za novi naraštaj trenera. Iz filma se vidi da trenerski život nije glamurozan. Iza mene je 50 godina strpljivog rada i ja karijeru polako privodim kraju ali se nadam da će Sinkovići svoju produžiti za još koju godinu. Puno je tu entuzijazma koji graniči s mazohizmom

Pored braće Sinković, jako važnu rolu u filmu imao je jedan bivši Bralićev veslač Marko Banović, neko vrijeme i njegov trenerski asistent:

- Ja sam valjda bio prvi veslač kojeg je Brale vodio na neko veliko natjecanje i jako dobro znam koliko je znao tada a koliko zna sada. A on se nikad nije sramio pokazati koliko ne zna i uvijek je volio učiti. Pogreška mnogih trenera jest u tome što ostanu u krugu svojih načela, uvjereni da je to formula uspjeha. A Bralića je izloženost neuspjesima tjerala da uči. On je učio mene a moji rezultati su učili njega.

O Braliću u filmu govore i predsjednik Veslačkog kluba Mladost Goran Nuskern, Nikolin mlađi brat Ante ali i supruga Đurđica i kći Ivana koji su mu, uvijek, bili velika potpora.

Poantu je filma pak sažeo predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša:

- Film traži odgovor na pitanje da li je sport uvijek fer. Da li je to što Sinkovići treniraju ranom zorom, što cijelu svoju karijeru sami moraju postavljati pontone na Perući isto što i kada neki nogometaš s 18 godina dobije četiri milijuna eura. I zato vrijedi ovaj dokumentarac pogledati. Bit će još takvih filmova, glavni tajnik HOO-a Krajač i ja ćemo osigurati uvjete da takve trenerske i sportske veličine budu vidljive svima.