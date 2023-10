Samozatajni čovjek koji je stvorio braću Sinković: Priča o legendi koju malo tko poznaje

Dokumentarni film „Nikola Bralić - Kako sam stvorio braću Sinković“ iz serijala „Legende hrvatskog sporta – nepoznato o poznatima“, redateljice i scenaristice Irene Škorić, premijerno će biti prikazan 11. listopada 2023. u Zagrebu, u Kaptol Boutique Cinema s početkom u 20:00 sati. Prva epizoda serijala bila je posvećena legendarnom Miroslavu Ćiri Blaževiću, dok druga nastavlja otkrivati nepoznato o Nikoli Braliću, vrhunskom treneru braće Sinković, čiji su uspjesi neraskidivo povezani.

„Nikola Bralić -Kako sam stvorio braću Sinković” naziv je drugog po redu zanimljivog dokumentarnog filma iz serijala „Legende hrvatskog sporta - nepoznato o poznatima”, snimljenog u suradnji i uz potporu Hrvatskog olimpijskog odbora, Sportske televizije, Umjetničke organizacije Noć hrvatskog filma i novih medija te brenda “Aurelia svježa tjestenina” kao domaćina premijere, dok je koproducent filma Merkur osiguranje d.d.

GALERIJA Sinkovićima sedmo europsko zlato: 'U finišu smo psihološki slomili Talijane'

„Budući da nam je zadaća promovirati ne samo uspjehe hrvatskih sportaša nego i ljudi koji stoje iza tih rezultata, pred nama je drugi film u seriji HOO-a i SPTV-a o velikim hrvatskim trenerima. Svojom stručnošću, znanjem i drugim sposobnostima, treneri su temelj uspješnosti hrvatskog sporta i neodvojiv su dio njegovih vrhunskih postignuća. Izvrstan primjer svega izrečenog upravo je Nikola Bralić. Njegovi uspjesi s braćom Sinković, prethodno i s četvercem na pariće, ali i drugim posadama, dio su hrvatske sportske baštine i iznimno je važno da i na ovaj, filmski način sačuvamo potvrdu njegove trenerske veličine“ naglašava u najavi premijere predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.

„Ideja je bila prvi put na filmu predstaviti Nikolu u svjetlu u kakvom ga mnogi ne poznaju. Iznenadila me je njegova skromnost i apsolutna posvećenost poslu, ali i činjenica da je jedan od najtrofejnijih trenera u hrvatskoj povijesti, ali da za to šira javnost nažalost ne zna“, kaže redateljica i scenaristica Irena Škorić uoči svjetske premijere, dodajući: „saznali smo informacije o najzanimljivijim detaljima iz njegovog života, slušali o putu do uspjeha, o strahovima, strastima, neuspjesima, ljudima koji su iza kulisa bili zaslužni za uspjeh njega i braće Sinković. O najboljem treneru na svijetu za 2015. godinu u izboru FISA-e, dobitniku preko 20 zlatnih svjetskih i olimpijskih medalja, odgovore i interpretacije potražili smo u Zagrebu, njegovom rodnom Dicmu i na Peručkom jezeru. I to u razgovoru s ljudima koji su se godinama skrivali od fokusa javnosti, medija, članovima njegove obitelji i bivšim veslačima.“

VEZANI ČLANCI:

Trener Bralić s braćom Sinković ima posebnu vezu. Zajedno su najbolji trio, njihov poseban odnos i prijateljstvo, prema riječima Irene Škorić, glavna je premisa ovog filma i stoga se slobodno može najaviti kako će se u njemu otkriti puno toga nepoznatog. „Odnos između trenera i sportaša vrlo je specifičan i nosi brojne izazove, a naš je odnos s našim trenerom srećom onaj koji se temelji na međusobnom povjerenju, poštovanju i apsolutnoj predanosti prema zajedničkom cilju. Duboko smo svjesni svih njegovih zasluga i svih kvaliteta koje ima kao profesionalac, ali što je možda i važnije, kao čovjek. S Nikolom provedemo najmanje šest sati dnevno, svaki dan u tjednu, pa izračunajte koliko je to vremena. Više nego s bilo kojim prijateljem, pa čak i članom obitelji. Svi su naši uspjesi jednako naši koliko su i Nikolini i stoga ovaj dokumentarac doživljavamo svojim. Veselimo se što će i šira javnost vidjeti tko je Nikola i što se misli kad se za nekog kaže da je legenda sporta“, otkrivaju braća Sinković. Nakon iznimno uspješne prošlogodišnje prve epizode o Ćiri Blaževiću, jednako veliki uspjeh očekuje se i od ove druge o Nikoli Braliću kojega oni koji ga najbolje poznaju opisuju kao prirodnog i spontanog čovjeka, vrlo pristupačnog, jednostavnog i duhovitog te kako je to uz sve njegove brojne svjetske uspjehe, zapravo i odgovor zašto ga ljudi toliko cijene.

„Osobno poznajem Nikolu Bralića, Braleta, dulje od 40 godina i da sam radio film o njemu, suočio bih se sa zamkama tog poznanstva. Naime, on me trenirao, potom smo bili dobri znanci, a sad smo ljudi koji iznimno vole veslanje i cijene tih 40 plus zajedničkih godina vezanih uz hrvatsko veslanje, pa možda ne bih pokazao sva njegova lica. Siguran sam zato da će javnost vidjeti kroz Irenin stil Braleta onakvog kakav doista jest, u prvom redu profesionalca, ali i čovjeka kojemu je obitelj iznimno važna. Jasno, osim Ireni i ekipi, valja zahvaliti HOO-u i svim sponzorima što su omogućili da film bude snimljen, a i „Aureliji“ što će biti tako lijepo premijerno prikazan. Sportska televizija nastavit će inzistirati na sličnim filmovima i ubuduće, a gledatelji će film na našem kanalu vidjeti 13. listopada u 20 sati“, najavljuje glavni urednik Sportske televizije Jura Ozmec.

VEZANI ČLANCI:

„Počašćeni smo što je naš brend „Aurelia“ svježa tjestenina domaćin premijere ovog filma koji će na jedinstven način gledateljima i obožavateljima približiti Nikolu Bralića te otkriti dosad neviđenu stranu velikog trenera. Više od 200 uzvanika iz svijeta sporta, medija te poslovnog i javnog života okupit će se u Kaptol Boutique Cinema kako bi zajedno slavili lik i djelo legendi hrvatskog sporta. U neizvjesnom vremenu u kojem sve češće čujemo loše vijesti, želimo ljude podsjetiti na pozitivne strane, a hrvatski sport je zasigurno jedna od njih“ naglasio je predsjednik Uprave tvrtke Naše klasje d.o.o. Zoran Šimunić.

Pored redateljice i scenaristice Irene Škorić, najzaslužniji da ovaj vrijedan sportski 90-minutni dokumentarni film ugleda svjetlo dana su i montažer Silvije Magdić, snimatelji Raul Brzić i Ivan Majić te dizajner zvuka Ivica Drnić. Cilj cijelog serijala je promocija hrvatskog sporta i upoznavanje šire javnosti s općom sportskom kulturom.

VIDEO Mamić komentirao Dinamov poraz i zapalio društvene mreže. Pozivaju ga da se vrati na Maksimir