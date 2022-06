Boston čudesno u zadnjoj četvrtini okrenuo utakmicu i poveo protiv Warriorsa!

Košarkaši Boston Celticsa poveli su sa 1-0 u finalu doigravanja NBA lige nakon što su na gostovanju pobijedili Golden State Warriorse 120:108.

Golden State i Boston su finalnu seriju na četiri pobjede otvorili ogledom u Chase Centru u San Franciscu, a gosti su već na startu stigli do "breaka".

Druga utakmica na rasporedu je za tri dana ponovo u Chase Centru, a serija potom seli TD Garden gdje su na rasporedu iduće dvije utakmice, 8. i 10. lipnja.

Goldn State je bolje otvorio finale, nakon sedam minuta imao je šest razlike (20-14), u završnici četvrtine sedam razlike (29-22), da bi nakon prve četvrtine rezultat bio 32-28. U drugoj četvrtini Warriorsi su došli i do +8 (47-39), no Boston je u završnici prvog dijela uspio nadoknaditi zaostatak i stići do prve prednosti na utakmici (50-49), a na odmor otići s dva koša viška (56-54).

Treća četvrtina u potpunosti je pripala domaćinu, aj dio igre dobili su sa 38:24. Warriorsi su u jednom trenutku imali +17 (87-72), da bi na ulazu u zadnju dionicu imali +12 (92:80). I onda je krenuo nevjerojatan povratak Celtica. Zadnju četvrtinu su otvorili serijom 9-0 smanjivši zaostatak na tri koša, a kod rezultata 100:103 napravili 17:0 za vodstvo 117:103.

Bila je to druga najveća serija u posljednjoj četvrtini nekog finala u zadnjih 30 godina. Na kraju je Boston zadnji period igre dobio 40-16 za konačnih 120:108.

Al Horford je predvodio Boston sa 26 koševa i šest skokova, Jaylen Brown je ubacio 24 koša uz sedam skokova, dok je Derrick White dodao 21 koš.

- Čekao sam ovaj trenutak. Želio sam da dečki shvate da je ovo samo igra, da izađu van i da se zabave. U momčadi imamo puno sjajnih momaka i sretan sam što mogu podijeliti ovu pozornicu s ovom grupom igrača - kazao je 36-godišnji Horford.

Stephen Curry, koji je zabio sedam trica, postigao je 34 poena za Warriorse, Andrew Wiggins je dodao 20 koševa, a Klay Thompson 15 koševa.

- Odajte priznanje ovim dečkima - rekao je trener Golden Statea Steve Kerr.

- U posljednjoj četvrtini su pogodili sve šuteve. Boston je odigrao sjajnu četvrtinu. Jednostavno su bili briljantni i zaslužili su pobjedu - pohvalio je goste Kerr.

Boston je stigao do NBA finala prvi put od 2010. godine, a Celticsi imaju priliku postati NBA rekorderi. Trenutno su izjednačeni s Los Angeles Lakersima s po 17 naslova prvaka. S druge strane Warriorsi imaju šest naslova, pri čemu su od 2015. do 2018. tri puta slavili.