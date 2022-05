Golden State izborio finale NBA liga šesti put u posljednjih osam godina!

Košarkaši Golden State Warriorsa izborili su plasman u finale doigravanja NBA lige nakon što su u petom susretu finala istoka pobijedili Dallas Maverickse 120:110 i u seriji na četiri pobjede slavili 4-1.

Šesti put u posljednjih osam godina Golden State Warriorsi su izborili veliko finale NBA lige, a u posljednjih pet finala triput su slavili, 2015., 2017. i 2018.

Momčad iz San Francisca dobila je prve tri utakmice finala Istoka i povela s prednošću koju niti jedna od 146 momčadi u toj poziciji nije ispustila. Dallas je potom dobio četvrtu utakmicu kod kuće, a Warriorsi su sinoć zaključili priču pobijedivši pred 18.064 gledatelja u svom Chase Centru za konačnih 4-1. U velikom finalu će igrati protiv Boston Celticsa ili Miami Heata, a trenutačno Boston vodi 3-2.

Domaćin je od samog početka dao do znanja kako želi pred svojim navijačima zaključiti seriju. Warriorsi su poveli 9-2, imali su i +9 (26:17), a četvrtina je završila sa 28-23. U drugoj dionici Golden State je pobjegao na 18 razlike (56:38), a sredinom treće četvrtine i na +25 (87:62).

Uslijedio je povratak Dallasa koji se serijom 15-0 približio na samo osam poena minusa (92:84). No, uslijedio je odgovor Warriorsa koji su otišli na +17 (103:87) i za goste više nije bilo povratka.

Foto: Cary Edmondson/REUTERS May 26, 2022; San Francisco, California, USA; Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) hugs Golden State Warriors forward Draymond Green (23) after game five of the 2022 western conference finals against the Dallas Mavericks at Chase Center. Mandatory Credit: Cary Edmondson-USA TODAY Sports Photo: Cary Edmondson/REUTERS

- Teško je to doista opisati riječima. U ovo vrijeme prošle godine, ponovno sam počeo trčati. Sada sam zahvalan da se osjećam dobro i eksplozivno, da sam siguran u svoje pokrete - kazao je Klay Thompson s 32 koša prvi strijelac pobjedničkog sastava.

Thompson je u play-offu 2019. protiv Toronto Raptorsa teško ozlijedio koljeno i propustio dvije sezone (2019/20. i 2020/21), stoga ne čudi da je skoro zaplakao od sreće pred tv kamerama.

- Ne mogu vjerovati da smo se vratili u finale. To je ludo. Uživat ću večeras. Vau, imamo još četiri pobjede do kraja - dodao je.

Andrew Wiggins je dodao 18 koševa i 10 skokova, Draymond Green je zabio 17 koševa, a Stephen Curry 15 koševa i devet asistencija.

- Za nas je blagoslov vratiti se u finale. To još nije krajnji cilj, ali moramo proslaviti ovaj trenutak, nakon svega što smo prošli u protekle tri godine - rekao je Curry, dok je trener "ratnika" Steve Kerr dodao:

- Ne znam što bih rekao, naša momčad, naši dečki, šesti put su izborili finale u osam godina. Za to je potrebna ogromna količina vještine, odlučnosti i rada.

U suparničkim redovima najefikasniji je bio Slovenac Luka Dončić s 28 koševa. No, Dončić je loše otvorio utakmicu pogodivši dva od 10 šuteva, a do kraja susreta je iz igre gađao 10-28, pri čemu 3-13 za tri poena.

- Svi se možemo složiti da ovo nije bila njegova najbolja igra. Ovo je sjajna lekcija za njega. Nažalost, večeras mu nisu ulazili šutevi - kazao je Dallasov trener Jason Kidd.

Uz Dončića, u Dallasu se najboljim pokazao Spencer Dinwiddie sa 26 koševa, dok je Dorian Finney-Smith dodao 13 koševa.