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PANAMA - BIH 1:1

Bosna i Hercegovina remizirala s Pananom, protivnik Hrvatske na SP-u nije bezazlen...

International Friendly - Panama v Dominican Republic
ARIS MARTINEZ/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
06.06.2026.
u 23:03

U prijateljskom dvoboju odigranom u St. Louisu, reprezentacije Bosne i Hercegovine i Paname odigrale su neriješeno 1:1. Utakmica je poslužila kao posljednja provjera pred Svjetsko prvenstvo za obje momčadi, a izbornik Zlatko Dalić i njegov stožer imali su što za vidjeti

Reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je u St. Louisu pripremnu utakmicu protiv Paname, jednog od suparnika Hrvatske u skupini na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Susret na stadionu Energizer Park, pred brojnom i glasnom bosanskohercegovačkom dijasporom koja je stvorila domaćinsku atmosferu, završio je bez pobjednika, rezultatom 1:1. "Zmajevi" su bolje otvorili susret i poveli u 23. minuti. Amar Dedić je odlično centrirao, a loptu je u mrežu pospremio Nikola Katić. Zanimljivo, 29-godišnji stoper, koji je u karijeri nosio dresove Slaven Belupa, Rangersa i Hajduka, a trenutno je član Schalkea, ranije je upisao i jedan nastup za Vatrene prije nego što je odlučio promijeniti sportsko državljanstvo. Pogodak Katića pogledajte OVDJE.

Međutim, momčad koju će Hrvatska susresti 24. lipnja u Torontu pokazala je zube i karakter. Nakon primljenog pogotka, Panama se probudila i počela sve ozbiljnije prijetiti. Prvu veliku opasnost otklonio je vratar Nikola Vasilj obranivši pokušaj Christiana Martineza, no spasa nije bilo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Nakon ubačaja iz kuta, lopta se odbila do Jiovanyja Ramosa, koji je snažnim i preciznim udarcem iz prve matirao Vasilja za izjednačenje u posljednjim trenucima prvog dijela. Gol je pokazao da je Panama opasna iz prekida, što je svakako podatak na koji će Dalić morati obratiti pažnju. Gol Paname za izjednačenje pogledajte OVDJE.

U nastavku se igralo otvorenije, s prilikama na obje strane. Izabranici Sergeja Barbareza bili su bliže pobjedi, no nedostajalo im je koncentracije u završnici. Kerim Alajbegović i Ermedin Demirović testirali su večeras raspoloženog panamskog vratara Orlanda Mosqueru, koji je uspješno zaustavio njihove pokušaje. Najbliže pogotku Bosna i Hercegovina bila je u 77. minuti kada je Amar Memić snažno pucao iskosa s desne strane, no njegov je udarac zaustavila stativa. S druge strane, i Panama je imala svoje prilike, prvenstveno kroz brze kontre i duge lopte iza leđa obrane, što je potvrdilo da se radi o momčadi koja zna iskoristiti prostor.

Iako Panama nije uspjela pobijediti, u ovoj je prijateljskoj utakmici pokazala da je organiziran i borben suparnik koji se ne predaje. Za Hrvatsku je ovo bila korisna provjera na daljinu, koja je potvrdila da u Torontu neće biti nimalo lakog posla. Panama je prije ovog remija svladala Dominikansku Republiku s 4:2, ali i doživjela težak poraz od Brazila 6:2, što svjedoči o njihovim oscilacijama, ali i potencijalu da budu neugodni.
Ključne riječi
Bosna i Hercegovina panama SP 2026.

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