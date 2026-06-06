VIDEO Navijačka ludnica u 'maloj Bosni', pogledajte lude scene iz St. Louisa

St. Louis je još jednom opravdao epitet "male Bosne". U gradu gdje živi oko 70.000 ljudi porijeklom iz BiH, dan utakmice pretvorio se u pravi festival. Od jutra su ulice obojene u plavo-žute boje, a navijači svih generacija stvorili su euforiju kao na domaćem terenu. Vrhunac je bio masovni korteo prema stadionu "Energizer Park", gdje se rijeka navijača uz pjesmu i bakljadu kretala gradom. Posebnu pažnju privuklo je tradicionalno bosansko kolo zaigrano ispred samog stadiona, prizor koji je spojio sportsku strast i kulturnu baštinu.

Ugođaj s ulica prelio se i na tribine, gdje se okupilo oko 20.000 navijača. Atmosferu je podigla pjesma "Ljiljani" Halida Bešlića, a pripremljena je i impresivna koreografija. Ovaj susret bio je posljednja provjera za "Zmajeve" pred Svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez iskoristio je priliku za testiranje ekipe, poslavši na teren sastav: Vasilj, Muharemović, Katić, Kolašinac, Dedić, Bašić, Tahirović, Alajbegović, Bajraktarević, Demirović i Lukić. Optimizam je bio golem, a navijači, od kojih su neki putovali i iz Teksasa, izrazili su uvjerenje u uspjeh na Mundijalu, uz poruke: "Idemo u finale!"

Ova nevjerojatna podrška u St. Louisu najbolji je mogući ispraćaj reprezentacije na veliko natjecanje. Prvu utakmicu na Mundijalu naši nogometaši igraju 12. lipnja u Torontu protiv domaćina Kanade. Slijede dvoboji protiv Švicarske u Los Angelesu i Katara u Seattleu. Sudeći po prizorima iz "male Bosne", nema sumnje da će "Zmajevi" i na tim utakmicama imati snažan vjetar u leđa s tribina, dokazujući da je ljubav prema domovini i reprezentaciji jača od bilo kakve udaljenosti.