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ATMOSFERA KAO U ZENICI

VIDEO Navijačka ludnica u 'maloj Bosni', pogledajte lude scene iz St. Louisa

Screenshot
VL
Autor
vecernji.hr
06.06.2026.
u 21:34

Tisuće navijača BiH preplavile su ulice St. Louisa uoči utakmice s Panamom, stvorivši spektakularnu atmosferu i domaćinski ugođaj za izabranike Sergeja Barbareza

St. Louis je još jednom opravdao epitet "male Bosne". U gradu gdje živi oko 70.000 ljudi porijeklom iz BiH, dan utakmice pretvorio se u pravi festival. Od jutra su ulice obojene u plavo-žute boje, a navijači svih generacija stvorili su euforiju kao na domaćem terenu. Vrhunac je bio masovni korteo prema stadionu "Energizer Park", gdje se rijeka navijača uz pjesmu i bakljadu kretala gradom. Posebnu pažnju privuklo je tradicionalno bosansko kolo zaigrano ispred samog stadiona, prizor koji je spojio sportsku strast i kulturnu baštinu.

Ugođaj s ulica prelio se i na tribine, gdje se okupilo oko 20.000 navijača. Atmosferu je podigla pjesma "Ljiljani" Halida Bešlića, a pripremljena je i impresivna koreografija. Ovaj susret bio je posljednja provjera za "Zmajeve" pred Svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez iskoristio je priliku za testiranje ekipe, poslavši na teren sastav: Vasilj, Muharemović, Katić, Kolašinac, Dedić, Bašić, Tahirović, Alajbegović, Bajraktarević, Demirović i Lukić. Optimizam je bio golem, a navijači, od kojih su neki putovali i iz Teksasa, izrazili su uvjerenje u uspjeh na Mundijalu, uz poruke: "Idemo u finale!"

Ova nevjerojatna podrška u St. Louisu najbolji je mogući ispraćaj reprezentacije na veliko natjecanje. Prvu utakmicu na Mundijalu naši nogometaši igraju 12. lipnja u Torontu protiv domaćina Kanade. Slijede dvoboji protiv Švicarske u Los Angelesu i Katara u Seattleu. Sudeći po prizorima iz "male Bosne", nema sumnje da će "Zmajevi" i na tim utakmicama imati snažan vjetar u leđa s tribina, dokazujući da je ljubav prema domovini i reprezentaciji jača od bilo kakve udaljenosti.
Ključne riječi
St. Louis panama BiH SP 2026.

Komentara 1

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Avatar horuk
horuk
22:02 06.06.2026.

Bio jednom u Briselu na njihovoj utakmici. Ustanovio, ovo nisu moji.

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