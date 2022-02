Bomba iz Gradskog vrta! Osijek u posljednji trenutak uspio dovesti Lovrića iz Gorice

Osijek je uspio "sa zvukom sirene" dovesti toliko željeno pojačanje iz Gorice - Kristijana Lovrića! Kako pišu Sportske novosti sportski direktor Osijeka Nenad Bjelica i predsjednik Gorice Nenad Črnko napokon su pronašli zajednički jezik.

Sve se odvilo tijekom današnjeg dana, odnosno, večeri, a u konačnici će Lovrić potpisati ugovor na četiri godine. Zarađivat će 300.000 eura po sezoni, što bi značilo da će svakog mjeseca na račun dobiti 25.000 eura.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 30.11.2021., Velika Gorica - Cetvrtfinale hrvatskog nogometnog kupa, HNK Gorica - NK Istra 1961. Kristijan Lovric. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Gorici ide, navode Sportske novosti, oko dva milijuna eura i oko 20 posto od idućeg Lovrićevog transfera. Tu su još dodatni bonusi, ali ovise o plasmanu Osijeka u europskim klupskim natjecanjima.

Nije ni to sve, kao dio posla, u Goricu iz Osijeka dolazi kongoanski krilni napadač Merveille Valthy Streeker Ndockyt.

O ovom se transferu pričalo u prosincu, kad je Petar Bočkaj otišao u Dinamo, ali sve se prolongiralo do posljednjih trenutaka prijelaznog roka, a to je do 15. veljače.