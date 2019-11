Bojan Bogdanović vrlo dobar u porazu Jazza

Košarkaši Sacramenta ostvarili su prvu ovosezonsku pobjedu svladavši pred svojim navijačima Utah Jazz sa 102-101. U gostujućoj momčadi je jedan od najboljih bio Bojan Bogdanović sa 17 koševa, šest skokova i dvije asistencije.

Hrvatski reprezentativac je iz igre pogodio šest od 12 pokušaja, a za tricu je gađao 3/4. No, kod pobjedničkog koša Kingsa, 2.9 sekundi prije kraja utakmice, domaće krilo Harrison Barnes ušuljao se iza Bogdanovićevih leđa te nakon promašaja Nemanje Bjelice za tricu skočio u napadu i iz odbojke ugurao loptu u koš. Strijelce Kingsa predvodio je De'Aaron Fox sa 25 koševa, dok je za goste Donovan Mitchell postigao 24 poena.

U najneizvjesnijoj utakmici večeri Los Angeles Lakersi su na gostovanju kod Dallasa slavili sa 119-110 u produžetku, koji im je donio Danny Green tricom sa sirenom na kraju osnovnog dijela utakmice. U četvrtoj uzastopnoj pobjedi Lakersa LeBron James je ubacio 39 koševa uz 16 asistencija i 12 skokova, dok je u domaćoj momčadi Luka Dončić imao učinak od 31 poena, 15 asistencija i 13 skokova.