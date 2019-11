Omiljeni Hrvat dokazao se gdje je najteže! Mnogi su sumnjali, ali 'vratio se iz mrtvih'

Rasprave o najboljim ligama na svijetu su uvijek žustre, pa i legitimne. Je li najjači engleski Premiership ili pak španjolska Primera? A što je s talijanskom Serijom A? Pa Cristiano Ronaldo je sada tamo... I tako unedogled. No rasprava o najzahtjevnijoj ligi na svijetu ne mora ni započeti jer engleska druga liga, poznatija kao Championship, bez ikakve dileme uzima taj epitet. Kad je stavimo na usporednu ljestvicu s drugim ligama svijeta, Championship je šesta liga svijeta po vrijednosti (1,34 milijarde eura po Transfermarktu), ispred nje su samo lige petice.

– Možete pričati što god želite, ali Championship je najteža liga u svijetu za osvojiti – rekao je Harry Redknapp, čovjek koji je za sezonu 2009./2010. osvojio nagradu za najboljeg trenera u Premiershipu, a u Championshipu je tek jednom ušao u doigravanje u šest pokušaja.

Zašto je taj Championship toliko težak? Kao prvo, igra se čak 46 kola u samo 39 tjedana što znači da razmišljanje o kadru, rotaciji i doziranju energije igrača mora biti jako pomno. Drugo, igra se u Engleskoj, a jako dobro znamo kakav je tamo pritisak javnosti, kakva su očekivanja navijača. Pod tim pritiskom i najveći su popustili. Mnoga velika trenerska imena u Championshipu nisu uspjela ostvariti ulazak u Premiership. Najbolje ih je nabrojiti: osvajač Lige prvaka Roberto Di Matteo, trostruki osvajač Bundeslige Felix Magath, bivši izbornik Engleske Steve McClaren, osvajač trostruke krune s Lazijem u Seriji A Sven-Göran Eriksson...

Već četvorica dobila otkaz

Dovoljno o pritisku na stratege govori činjenica da su nakon 14 kola ove sezone već četiri trenera (Siewert, Harris, Stendel i Gomes) dobila otkaz.

A nakon tih 14 kola jedini, ali i prvi hrvatski stručnjak u Championshipu Slaven Bilić sigurno neće dobiti otkaz. Njegov West Bromwich Albion na vrhu je ljestvice s 27 bodova na kontu, a Englezi, koji su sa skepsom dočekali povratak bivšeg vatrenog na Otok, puni su hvalospjeva za 51-godišnjeg stratega.

– Slaven Bilić pravi je za klub. Ove sezone momčad je u nekoliko utakmica bila mrtva do poluvremena, no Bilić uvijek pogađa s izmjenama i uvijek na kraju dođu do rezultata – piše engleski Dream Team.

Skepsa je, za razliku od mnogih situacija u kojima engleska javnost zaista pretjera, ovog ljeta bila opravdana. Posljednji Bilićev angažman prije povratka u Englesku bio je za zaborav. U Al-Ittihadu u Saudijskoj Arabiji proveo je nešto više od četiri mjeseca, a za to vrijeme je ubilježio četiri pobjede, pet remija i osam poraza. To dovodi njegovu saudijsku epizodu na bod po utakmici što je Bilićev uvjerljivo najslabiji omjer u trenerskoj karijeri. Idući najslabiji je imao u West Hamu (1,43 boda po utakmici), no tada je gotovo svaku treću utakmicu igrao protiv istinskih velikana.

Nije ni ljetni prijelazni rok dao nadu budući da je kineski vlasnik Li Piyue škrtario na novcu za transfere. West Bromwich je na kraju prijelaznog roka bio u plusu 13 milijuna eura, tek su Fulham, Swansea i Leeds završili u većem plusu nakon što su se “blagajne zatvorile”.

Bilić se, međutim, odlično snašao i sa skepsom i s poteškoćama u kadru. Umjesto da troši na sve veće i veće odštete, bivši izbornik hrvatske reprezentacije svoju je momčad izgradio posudbama (Diangana, Pereira, Krovinović, Willock). Upravo su Diangana (5 pogodaka i 4 asistencije) i Pereira (3 pogotka i 8 asistencija) glavni zaslužnici za odlične napadačke brojke West Broma.

Za naslov protiv Bielse?

I obrana funkcionira vrlo dobro iako ima još prostora za napredak. Jedno od rijetkih plaćenih pojačanja, Semi Ajayi (stigao za 1,65 mil. eura) odlično se uklopio u stoperski par s Kyleom Bartleyem, a iza njih je na vratima bivši čuvar mreže Manchester Uniteda Sam Johnstone. Najvredniji igrač (7. mil. €) West Broma je prezadovoljan Bilićem.

– Vjerujem da govorim u ime svih igrača, Slaven daje nam ogromno samopouzdanje. Svatko od nas voli dolaziti na treninge jer uživamo raditi s trenerom koji ima povjerenja u nas i koji nas motivira da izađemo na teren i damo ono najbolje od sebe. Kada Bilić govori, ima potpunu pažnju svakog igrača, bez obzira na to objašnjava li nam nešto nakon treninga ili razrađuje detalje igre prije utakmice – govori čuvar mreže West Broma.

Ove sezone Bilić je upisao sedam pobjeda, šest neodlučenih rezultata te tek jedan poraz, i to protiv “luđaka” Marcela Bielse i njegova Leedsa, a nakon što je odigrana gotovo trećina prvenstva, na Otoku se piše da će se borba za naslov održati baš između njih dvojice. Zanimljiv je podatak da Bilić nikad nije dva puta na teren izveo istu jedanaestorku, a njegovi igrači su svjesni zašto to mora raditi kako bi bili uspješniji.

– Slaven zna koliko je rotacija važna. Ne sjećam se kad smo ovako dobro igrali. Kod Tonyja Pulisa samo smo nabijali loptu naprijed i govorili “što bude, bit će”, a sad imamo kvalitetnu distribuciju lopte iz zadnje linije bez preskakanja – ističe zamjenski kapetan Jake Livermore.

Nećemo još trčati pred rudo jer razlika između prvog i 12. mjesta u ligi samo je osam bodova, no treba pohvaliti dosadašnji Bilićev rad budući da se u trenerskom smislu vratio iz mrtvih.

