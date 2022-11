Bogdanović upisao 25 poena, ali Detroit pao u New Yorku

Dobra predstava hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića nije bila dovoljna Detroitu koji je u noći s petka na subotu poražen u Madison Square Gardenu od New Yorka 112-121.

Bogdanović je vukao koliko je mogao, ali njegovih 25 poena nije bilo dovoljno kako bi se izbjegao deseti poraz Detroita u sezoni. S omjerom 3-10 Pistonsi su na dnu ljestvice Istočne konferencije koliko ima i Charlotte.

New York je na poluvremenu imao deset poena prednosti, a u nastavku je održavao razliku bez velike šanse da gosti okrenu rezultat. Bogdanović je bio prvi strijelac svoje momčadi, a osim 25 poena za 34 minute na parketu hrvatski reprezentativac je tome dodao pet skokova, tri asistencije i dvije izgubljene lopte. Imao je dobar šut iz igre od 9-15 uz 7-7 s linije slobodnih bacanja, ali i svih pet promašaja za tri poena.

Najbolju pratnju Bogdanović je imao u čovjeku s klupe, Alecu Burksu, koji je ubacio 17 poena te Isiahu Stewartu koji je ubacio 13 poena uz osam skokova. U pobjedničkoj momčadi RJ Barrett je zabio 30 koševa uz po pet skokova i asistencija, dok je Jalen Brunson dodao 26 uz sedam asistencija.

Nakon Dallasa prije nekoliko dana košarkaši Orlanda su na domaćem parketu pobijedili još jednog jakog gosta sa Zapada. Svladali su Phoenix 114-97 uz šest igrača sa dvoznamenkastim brojem poena. Izdvojili su se Wendell Carter s 20 poena, 10 skokova i pet asistencije, dok je Bol Bol imao 13 poena i 15 skokova.

Phoenix je igrao bez Chrisa Paula, a prednjačili su Cameron Payne s 22 poena i Devin Booker sa 17 koševa, osam skokova i šest asistencija. Hrvatski reprezentativac Dario Šarić je s klupe na parketu odradio tek deset minuta. Uz 0-2 za dva i 0-2 za tri poena ostao je bez ubačaja, a upisao je tri skoka i jednu asistenciju.

Tek drugi poraz u sezoni upisao je Milwaukee (omjer 10-2) koji je pao kod San Antonija, bilo je 111-93 za Spurse, s tom da su gosti igrali bez svojih najboljih igrača (Giannisa Antetokounmpa, Holidayja i Middletona). Keldon Johnson vodio je svoje Spurse do slavlja ubacivši 29 poena uz 5-8 za tri poena.

Ne zaustavlja se negativan niz Los Angeles Lakersa koji su ovaj put poraženi na domaćem parketu od Sacramenta 114-120. Lakersi su na dnu ljestvice Zapadne konferencije te imaju 2-10 kao i Houston.

Lakersi su bili bez LeBrona Jamesa koji je ozlijedio aduktor u prethodnom dvoboju, a Sacramento je imao vođu u liku DeArona Foxa koji je ubacio 32 poena, ali je uz to ostvario 12 asistencija i sedam skokova. Odličan je bio i Litavac Domantas Sabonis s 21 košem, 10 skokova i šest asistencija.

U derbiju večeri Boston je u svojoj dvorani nadjačao Denver 131-112, a skoro polovicu domaćih poena zabili su Jayson Tatum (34 poena, osam skokova i pet dodavanja) te Jaylen Brown (25 poena te po osam skokova i asista). Na drugoj strani Nikola Jokić je isporučio 29 poena.

Čak 40 poena zabio je Stephen Curry za domaću pobjedu Golden Statea protiv zahuktalog Clevelanda od 106-101. Imao je Curry šut iz igre odličnih 15-23 uz 6-11 za tri poena.