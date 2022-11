NBA: Zvijezda Netsa nije antisemitist

Povjerenik NBA lige Adam Silver sastao se u svom uredu u New Yorku sa zvijezdom Brooklyn Netsa Kyriejem Irvingom kako bi s njim razgovarao o skandalu koji je izazvao prije dva tjedna promovirajući na društvenim mrežama knjigu i film u kojem se iznose antisemitistički stavovi.

- Vodili smo otvoren i iskren razgovor - izjavio je Silver za The New York Times.

- Poznajem ga već cijelo desetljeće i nikad od njega nisam čuo nijednu antisemitističku riječ ili, iskreno, bilo kakav izraz mržnje prema bilo kojoj skupini - rekao je Silver, koji pripada židovskoj zajednici, te dodao:

- Je li on antisemitist ili ne nije relevantno u odnosu na štetu koju je izazvao objavljujući taj sadržaj.

Foto: Vincent Carchietta/REUTERS Oct 31, 2022; Brooklyn, New York, USA; Indiana Pacers guard Chris Duarte (3) shoots the ball as Brooklyn Nets guard Kyrie Irving (11) defends during the first quarter at Barclays Center. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports Photo: Vincent Carchietta/REUTERS

Čelnik NBA-a je priznao da je cijela ta epizoda izazvala 'ogromnu štetu' Irvingu, Netsima i ligi.

Iako je klub kaznio Irvinga suspenzijom u trajanju od najmanje pet utakmica, NBA liga i Brooklyn Netsi bili su izloženi kritici zato što nisu prije reagirali, nakon što je Irving odbio izravno se javno ispričati za svoju objavu. Kazna je obzanjena tek tjedan dana od objave spornog sadržaja.

- Čini mi se da je kazna bila primjerena. Gledajući unatrag, možda smo trebali to učiniti prije. Prihvaćam tu kritiku - izjavio je Silver te dodao da će Netsi u dogovoru s ligom odlučiti o tome kad je pravi trenutak za povratak Irvinga u momčad.

Kazna od pet utakmica Irvingu istječe nakon subotnjeg gostovanja Netsa kod Los Angeles Clippersa, a Brooklyn će dan poslije igrati i protiv Lakersa.

Foto: Vincent Carchietta/REUTERS Nov 1, 2022; Brooklyn, New York, USA; Brooklyn Nets guard Kyrie Irving (11) reaches for a loose ball against Chicago Bulls guard Ayo Dosunmu (12) during the second half at Barclays Center. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports Photo: Vincent Carchietta/REUTERS

Netsi su javno obznanili uvjete za Irvingov povratak u momčad, koji uključuju javnu ispriku, razgovor s vlasnikom kluba Tsaijem i doniranje 500.000 USD za borbu protiv antisemitizma i govora mržnje. Na te uvjete su reagirali pojedini igrači iz NBA lige, a jedan od kritičara bio je i LeBron James koji je podržao Irvinga, s kojim je dijelio svlačionicu u Clevelandu.

James je u svom obraćanju putem Twittera zaključio da bi Irvingu trebalo dopustiti da se vrati na teren, s obzirom da je već poslao javnu ispriku putem društvenih mreža. Silver je odbio komentirati Jamesovu objavu.

>> Shaquille O'Neal nastupio kao DJ na Krku, a pridružio mu se i Dončić: "Svi sa ovog područja odlični su strijelci"