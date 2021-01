Bogdanović čini razliku kao ni jedan drugi naš košarkaš u svojoj momčadi

Nakon što se Cedevita kakvu pamtimo preselila u Ljubljanu, iz njezina “praha” izrasta novi klub koji bi mogao biti produktivan projekt za hrvatsku košarku. Taj novi klub zove se Cedevita Junior i prvoligaš je koji se galopirajući uspinje prema HT Premijer ligi.

Nakon 11 kola, zagrebačka Cedevita je bez poraza, uz prosjek od 27 koševa prednosti po pobjedi, i šteta je što je ždrijeb Ćosićeva kupa bio nemilosrdan pa joj je u osmini finala za suparnika namijenio Zadar, s kojim se sastaje danas u 18 sati.

No, kako god ta utakmica završi, valja odati priznanje klupskom vodstvu, pa tako i 35-godišnjem treneru Marku Trniniću.

– Premda smo selekcionirali momčad kvalitetno, nisam očekivao da ćemo biti tako uvjerljivi. Jedina utakmica u kojoj smo pobijedili preokretom bila je ona s Jazinama, u svim ostalim pobjeđivali smo dominantnije no što se očekivalo.

Otac je spreman za savjet

U utrci za naslov prvaka u drugom rangu natjecanja, cedevitašima će najveći konkurent biti Dinamo, koji su pobijedili s 11 koševa prednosti.

– On je najkonstantniji, no u borbi za vrh vidim i Bosco, Jazine, Omiš, Dubrovnik i Kaštela. Glavni nam je cilj ulazak u HT Premijer ligu jer je Cedeviti mjesto u najvišem rangu hrvatske klupske košarke. Imamo tri dvorane i teretanu i nemamo problema s terminima, a to je najveća boljka klubova na toj razini. Nama je to bitna prednost u odnosu na konkurente.

Koliko smo vidjeli, Trninić inzistira na što snažnijoj obrani i tranziciji. Koliko toga baštini od svog oca, doktora košarke Slavka Trninića, kojeg velikani svjetske košarke Kukoč i Rađa spominju kao svog “arhitekta”?

– Otac je imao veliki utjecaj na formiranje mog načina razmišljanja, odrastao sam u ambijentu u kojem je košarka bila nezaobilazna tema. Ona je to i danas, pri čemu se otac ne nameće kada su u pitanju moje odluke.

Kada ima neku tehničko-taktičku ili pedagošku dvojbu, pita li oca za savjet?

– Otac mi je uvijek spreman pomoći savjetom. No, više je to iskustveno. Ne razgovaramo o mojim suparnicima niti ih analiziramo. Kada sam počeo s trenerskim poslom, on se distancirao od toga, ali je tu kada zatrebam savjet.

U klubu kažu da je Marko prilično sustavan i detaljan trener.

– To ovisi o karakteru. Volim raditi na detaljima individualne tehnike koji razlikuju vrhunske igrače od prosječnih, ali i na taktičkim detaljima koji donose prevagu. Danas su dominantni energija i šut za tricu, a ne posvećuje se dovoljno vremena radu na osnovama i razumijevanju igre.

Europska košarka prati trendove NBA lige gdje igraju uglavnom igrači ekstremnih fizičkih sposobnosti. Za europske igrače, koji uglavnom nisu fizički dominantni, posvećenost radu na detaljima tehnike i taktike jedini je način da uspješno sudjeluju u igri.

Trninić junior zarana se odlučio za trenerski kruh sa sedam kora.

– Igrao sam košarku u Ciboninim mlađim uzrastima, a u Zrinjevcu sam završio juniorski status. Uz studij, kratko sam igrao u A-2 ligi, no onda sam doživio prometnu nesreću i prijelom potkoljenice, a pojavio se i problem s leđima. Kao pješaka udario me motocikl pa je došlo do pomaka tri diska u donjem dijelu leđa. Pokušao sam se vratiti, imao sam velike ambicije, no shvatio sam da neću doći do željene razine pa sam s 21 godinom prestao igrati i odlučio se za trenerski posao.

Zubac odlično zatvara reket

A znanje je stjecao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje je s 30 godina i doktorirao na temu “Osobine ličnosti i motivacijske dimenzije kod košarkaša različitih dobnih skupina i pozicija u igri”. A iz tog rada nam otkriva:

– Rezultati pokazuju da vanjski igrači imaju višu razinu osobne savjesnosti u odnosu na unutarnje igrače. Također, vanjski igrači imaju veći stupanj motivacije za postizanje uspjeha i za postizanje dominacije u odnosu na unutarnje igrače.

Iskustveni dio prošao je kao pomoćni trener u KK Kaštela, KK Zagreb, kao glavni trener A2-ligaša Mladost što je ujedno bila i juniorska momčad Cedevite, u kojoj su mu kroz ruke prošla i dva povremena reprezentativca, Perković i Jordano.

A kao netko tko svakodnevno prati zbivanja u hrvatskoj i međunarodnoj košarci, Marko je imao posve jasnu sliku pri izboru košarkaša godine.

– Bogdanović je igrač koji čini razliku u svojoj momčadi kao ni jedan drugi hrvatski košarkaš i napadački je često i prvi izbor u NBA sastavu Utah Jazza. Simonu je ova godina najbolja u karijeri u momčadi Efesa koja je igrala fantastično i bila prvi kandidat za naslov europskog prvaka.

Šarić je jako dobro igrao u balonu u Orlandu pa je potpisao novi ugovor, čime su mu poslodavci dali do znanja da na njega ozbiljno računaju. Zubac je bio starter u Clippersima i među najboljim je centrima u zatvaranju reketa i čuvanju obruča u NBA ligi. Bilan igra u životnoj formi što je pokazao u dresu hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama u Turskoj, a igra jako dobro i u svom Sassariju.

Bojan Bogdanović (Utah Jazz) 10

Kruno Simon (Anadolu Efes) 7

Dario Šarić (Phoenix Suns) 5

Ivica Zubac (LA Clippers) 3

Miro Bilan (Dinamo Sassari) 1