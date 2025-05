Dinamo pred problemom, o ovome se vrlo malo priča. Evo kakav plan imaju u Maksimiru

Kako se bliži kraj ove sezone, tako se u našim nogometnim klubovima rade planovi za novu i slažu se kadrovske križaljke. Slično je i u Dinamu. Plavi u svom aktualnom kadru imaju dosta igrača koji u sezoni koja slijedi teško mogu ostati u njihovoj svlačionici. Ima onih kojima istječu ugovori, neki ulaze u posljednju godinu ugovora, a još je više onih koji se nisu iskazali. Posljednjih je dana u javnost izašlo dosta imena igrača koji bi mogli na ljeto doći u Dinamo i trebali bi postati pojačanja. Za neke se to može tvrditi sa sigurnošću. No malo se govori o mladim igračima koji u posljednje dvije sezone nisu dobivali više prilika. Jedan od razloga je svakako činjenica da su plavi i u prošloj i u ovoj sezoni vodili grčevitu borbu za naslov prvaka, a kad je tako, treneri se teže odlučuju za mlade igrače.

No u Maksimiru sad planiraju ponovno na pripreme voditi dosta mladih igrača koji se dosad nisu naigrali. Kad je riječ o takvim igračima, tu ne mislimo na one koji su se već dokazali i ozbiljno naigrali, iako su još mladi. To su primjerice Martin Baturina (22), koji ima najveću minutažu u Dinamu u aktualnoj sezoni, a osim njega i Petar Sučić (21) i Luka Stojković (21) koji su redovno u udarnoj postavi. No Sučić odlazi, vjerojatno i Baturina, a nitko od mladih igrača u ovom trenutku nije blizu toga da ih naslijedi, da jednog dana naprave velike transfere.

Koliko znamo, u Dinamu se u novoj sezoni žele više oslanjati na domaće igrače, pa tako i na svoje mlade snage. Neki od tih mladih igrača radili su s prvom momčadi, i prije su išli s njom na pripreme, ali u sezoni nisu igrali ili su imali minimalnu minutažu. Veću priliku u novoj sezoni trebao bi dobiti Branko Pavić (18), koji bi možda i više igrao da se nije ozlijedio, zadnji vezni u ovoj je sezoni nastupio u deset utakmica (491 minuta). Luka Vrbančić (19) za Dinamo je u ovoj sezoni nastupio samo dvaput (24 minute) pa otišao na posudbu u Lokomotivu. U novoj će se pokušati nametnuti u Maksimiru.

Plavi puno očekuju od Leona Jakirovića (17), stopera koji ima veliki potencijal, a dosad je ostvario dva nastupa i 19 minuta. Kako je Torrente ozlijeđen, Theophile teško može igrati u svim utakmicama, Mmaee je nepouzdan, a plavima preostaje samo Niko Galešić pa bi Jakirović mogao puno više igrati iako će Dinamo sigurno dovesti još nekog stopera. S posudbe iz Lokomotive vratit će se i Moreno Živković (20), kojega se prošle sezone prerano vratilo iz lokosa, pa se nije naigrao te je ponovno otišao na Kajzericu. Puno se očekuje i od Noe Mikića (18), desnog beka u kojem plavi vide budućnost. Tu je Pierre-Gabriel, pa ako Ristovski ode (istječe mu ugovor), Mikić bi bio sigurno već sad upotrebljiv jer ima velike kapacitete. On je za prvu momčad plavih ove sezone upisao dva nastupa i skupio siromašnih 20 minuta.