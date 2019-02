Bjelica mora donijeti važnu odluku uoči utakmice sezone, evo koja ga pozicija muči

Nenad Bjelica odradio je zadnji trening svoje momčadi pred današnji susret s Viktorijom Plzeň, isto tako je i Pavel Vrba s Viktorijom isprobao maksimirski travnjak.

>>> Pogledajte trening Dinama uoči utakmice sezone

[video: 29603 / ]

Oba trenera imaju svoje ideje kako proći u sljedeći krug Europske lige, kako preskočiti ovu šesnaestinu finala i naći se u društvu odabranih 16 klubova koji će nastaviti svoj europski put.

Isto tako imaju i svoje brige, Pavel Vrba mora “iskemijati” nekoga za deficitarnu stopersku poziciju, jer je nastao problem zbog ozljeda i kartona. Bjelica pak mora odlučiti tko će biti desni bek s obzirom na to da je u Češkoj Petar Stojanović zaradio žuti karton i ne može konkurirati za današnji susret.

Protiv Slavena Belupa na toj je poziciji svoju najbolju utakmicu u Dinamu odigrao Sadegh Moharrami, doista je bio dojmljiv.

– Nameće se za četvrtak, odigrao je jako dobru utakmicu, još mu malo fali mirnoće kod centaršuta. S njim smo bili dosta strpljivi, jer treba mu vremena za adaptaciju, zbog jezika, novog životnog i kulturnog okruženja – kazao je Bjelica, tako da je dojam da nije odlučio simpatičnog Iranca gurnuti u maksimirsko grotlo.

Ako ne bude igrao on, onda bi na tu poziciju mogla “Katica za sve”, Mario Šitum. Dobar je defenzivno, još bolji ofenzivno, iskusan je i k tome drag Bjelici. No, ne treba zaboraviti ni Amira Rrahmanija, taj dečko je jesenas odigrao sjajne utakmice kao lijevi bek, jer tada nije bilo ozlijeđenog Leovca, a to nije Rrahmanijeva pozicija.

– Iako sam prije svega stoper, nije mi problem igrati ni beka, doduše bolje mi je čak na desnom beku jer sam dešnjak – kazao nam je Amir.

>>> Pogledajte trening Dinama uoči utakmice sezone

[video: 29602 / ]

Ne vjerujemo da će Bjelica posegnuti za još nekim promjenama u odnosu na sastav iz Češke, osim što se vraća Hajrović, ili ako ne odluči iznenaditi nas i Pavela Vrbu.

Napomenimo da će u Maksimiru biti velika fan-zona na prostoru od spomenika bacaču diska prema ticket pointu koja se otvara već u 16:00 sati, dok će fan-zona u podnožju tribine Zapad raditi od 17:00 sati kada se otvaraju vrata stadiona.

U Dinamu mole navijače da što prije uđu na tribine kako bi izbjegli čekanja i da što ranije dođu na stadion jer se očekuju velike gužve i na prilazima Maksimiru.