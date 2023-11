Bizarno: Slovenski tinejdžer debitirao, trener ga zamijenio već nakon 45 sekundi

Iz slovenskog nogometa stiže bizarna scena. Na utakmici Rogaške i Kopera (0:1) priliku od prve minute dobio je 17-godišnji Luka Žavbi. Bio je to njegov debi za seniore Kopera, no tek što je lopta krenula s centra, morao je izići iz igre. Umjesto njega u igru je ušao hrvatski nogometaš Gabriel Groznica, koji je tamo na posudbi iz Lokomotive.

Trener Safet Hadžić dao je priliku tinejdžeru samo iz jednog razloga – kako bi zadovoljio nova pravila slovenskog nogometa. Naime, tamošnji Savez uveo je pravilo prema kojem prvoligaši moraju započeti utakmicu s mladim domaćim igračem, a Koper se u ovom slučaju odlučio za Žavbija.

Nažalost, tinejdžer je priliku dobio samo kako bi zadovoljio pravilo, a ne kao nagradu za uloženi trud i zalaganje. Da stvar bude još malo ironičnija, Hadžić je godinama radio za Savez skautirajući igrače za mlade nacionalne selekcije. I koliko god je on možda i ponosan na sebe što je smislio način kako zaobići pravilo, morao bi voditi računa kako će se to odraziti na mladog igrača. Zasigurno je sve to bilo i dogovoreno unaprijed, ali mladom nogometašu debi neće ostati u lijepom sjećanju.