Bivši vatreni: 'Livajin potez bio je prekretnica derbija. Hajduk je najavio neizvjesnu borbu za naslov'

Najveći hrvatski derbi prokomentirao je i Nikola Jurčević.

- Utakmica je bila vrlo dobra, sa svom dramatikom koju nogomet može donijeti. Do 60. minute je Dinamo kontrolirao igru i činilo se da će utakmicu rutinski privesti kraju. No, sve se okrenulo nakon promašenog jedanaesterca. Hajdukove tri izmjene donijele su jako puno dinamike u njihovoj igri. Livajin potez bio je velemajstorski, a Pukštas je još jednom potvrdio potencijal. Za Hajduk je ovo iznimno važna pobjeda koja će im na početku prvenstva dati veliki vjetar u leđa. Nakon dugo vremena, Hajduk je na Maksimiru pokazao dišpet i iz izgubljene utakmice došao je do velike pobjede - počeo je Jurčević.

Napokon naznaka nekog drugačijeg i konkurentnijeg Hajduka, nešto što smo jako dugo prizivali?

- Početne pozicije i dalje ostaju iste, mislim da Dinamo ima više individualne kvalitete. No, Hajduk je pokazao da se polako pretvara u pravu natjecateljsku momčad koja ne gubi glavu i u stanju je preokrenuti utakmicu u situaciji kada se čini da je sve izgubljeno. Rano je još govoriti, no polako dobivaju širinu kadra - ističe Jurčević.

Sinoć smo na Maksimiru zapravo vidjeli eklatantan primjer kako funkcioniraju nogometne zakonitosti. Jedna momčad u jednom trenutku ima sve, a onda u drugom sve je drugačije nakon promašenog jedanaesterca.

- U tom je i draž nogometa. Dinamo je trebao povesti 2:0, tehnički je jača momčad, ima bolji posjed. No, vidjeli ste koliko jedna situacija može biti pozitivan, odnosno, negativan impuls.

Spomenuli ste i impuls s Hajdukove klupe, Moufi i Odjidja-Ofoe djeluju zanimljivo, ovako na prvu?

- Donijeli su dinamiku u igri i sudjelovali u preokretu. Po njihovom renomeu ili CV-u reklo bi se da je riječ o dobrim igračima. Ima tu potencijala. Možda im u napadačkom dijelu nedostaje još jedan igrač. Livaju je Ristovski sjajno čuvao cijelu utakmicu, a na kraju je majstorski zagradio Livakovića i zabio pogodak.

Činilo se da Livaković nikako nije mogao do lopte?

- Livaja je nevjerojatno jak u igri kada je okrenut leđima. Kada osjeti igrača, nemoguće ga je pomaknuti. Reakcija je bila velemajstorska.

Malonogometni potez?

- Baš tako. U prvi trenutak činilo se kao prekršaj, no nije micao rukom, niti okretao Livakovića, majstorski potez. Nije ga bilo puno u utakmici jer je Ristovski s Moharramijem odradio dobar posao. No, to sve pada u vodu jer je Dinamo izgubio. Livaja je bio ključni igrač. Naravno, Pukštas je donio pobjedu, no Livajin potez bila je prekretnica - kaže Jurčević.

Užitak je gledati i Martina Baturinu.

- Iako nije bio na razini utakmice Superkupa, on je jednostavno igrač koji ima finoću pokreta, čisti pas, jako dobar udarac, kombinatoriku... Ima sve preduvjete da krene stopama naših najboljih igrača, Rakitića, Kovačića, Modrića... Samo da se ovako nastavi razvijati.

Koju biste još posebnost izdvojili s derbija?

- Josip Mišić je bio među boljima, a svakako bih izdvojio Pukštasa. Ne samo zbog pobjedničkog pogotka, već zbog toga što je igrač velikog srca i energije. I nije prvi put da igra ovako dobro. To je također igrač budućnosti. Dobar dojam mi je ostavio Šarlija na stoperskoj poziciji. Ferro nije smio dopustiti da ga onako izbaci fizički slabiji Špikić i da ostane onako izvan balansa. Važno je spomenuti da nekim Dinamovim igračima treba još vremena da dođu na optimalnu razinu. Posebice što su se neki igrači kasnije priključili momčadi i treba im vremena da dođu u formu.

Ova pobjeda će sigurno snažno odjeknuti u Dalmaciji?

- Uvijek se priča o tom dalmatinskom dišpetu. Jako često je zadnjih godina Hajduk bio inferioran u odnosu na Dinamo, posebice u Zagrebu. Bilo je puno uvjerljivih pobjeda maksimirske momčadi, tako da se Hajduk nerijetko zadovoljavao i minimalnim porazom. Ova će pobjeda sigurno podići euforiju u Splitu. Naravno, tek je početak prvenstvo, no, sasvim sigurno pozitivan iskorak za Ivana Leku i sve u Splitu, odnosno oko Hajduka, da se ove godine mogu približiti Dinamu. Naravno, kvaliteta je na strani Dinama koji ima četiri reprezentativca uz mlade igrače iznimne klase. Hajduk je dosta dobro posložen. Leko je napravio pravu stvar što se okrenuo pragmatičnom pristupu uvidjevši da ne može do kraja isforsirati ono što bi htio u stilu igre. Okrenuo se formaciji 4-2-3-1, stvorio momčad koja je napravila natjecateljski iskorak i postigao balans u momčadi uz iskusne i mlađe igrače poput Pukštasa, Sigura, a u tu kategoriju možemo staviti i Sahitija. Vidi se po prijelaznom roku što ih zanima i nagovijestili su da će borba za naslov prvaka ove godine biti neizvjesna. Naravno, ne bih htio ništa još prejudicirati jer je prvenstvo tek počelo - zaključio je Jurčević.