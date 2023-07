Ivan Leko: Dobili smo Dinamo iako naša tri igrača kao da nisu došla na utakmicu

Trener Hajduka Ivan Leko prokomentirao je veliku pobjedu nad Dinamom (2:1) u Maksimiru u prvom kolu HNL-a.

- Slatko je dobiti u posljednjim minutama. Bili smo u bezizlaznoj situaciji, Dinamo je vodio 1:0 i imao jedanaesterac. No, pokazali smo karakter. Ovo je lošiji Hajduk od onoga u Superkupu, no to je plod rada i sreće koja se zasluži. Ovo je na tragu nečega. Imamo konkurenciju u momčadi, nervoza je i svi žele igrati. Jako sam sretan, ali sam svjestan da ima puno rada. Ovo nas sigurno neće zavarati - rekao je Leko i dodao:

- Dobili smo u Maksimiru, a krila i 'desetka' mogu 30 posto bolje. Ti momci kao da nisu došli danas na utakmicu. Benrahou, Sahiti i Mlakar mogu puno bolje, to su naši ključni igrači. Promjene s klupe su donijele drugu energiju. To nam je donijelo pobjedu.

U drugom poluvremenu je Hajduk dobio vjetar u leđa ulaskom igrača s klupe, posebno Odjidje-Ofoea.

- On je pravi igrač. Čudno je da je došao u HNL. Prije mjesec dana ga je bilo smiješno i nazvati. On se našao ovdje jer je igrač emocije i strasti. On želi i ima potez. No, treba sada ući u trening i automatizme. Vidi se da je igrač na razini Livaje, samo na drugoj poziciji.

Lučić je obranio penal.

- On je donio pobjedu. Ključne pozicije su špic i golman. Nedostaje nam Lovre Kalinić, on je kapetan i pravi vođa.

Hajduk će u ponedjeljak doznati protivnika u Konferencijskoj ligi, a u nedjelju igra s Rijekom.

- Početak je težak i paklen. Mi smo sada nova momčad, bilo je puno promjena. Sada se okrećemo Rijeci koja je neugodna momčad.

Je li ovaj Hajduk bolji od onoga s kraja prošle sezone?

- Je, naravno da je. Doveli smo četiri ili pet boljih igrača. Ambiciozni smo, želimo puno, želimo se nadmetati.

>> Pogledajte atmosferu na Maksimiru