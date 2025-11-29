Naši Portali
OTVORENO PRIČAO

Bivši vatreni: Dinamo se prošetao HNL-om kad je Mamić imao dobro podmazan stroj. Sad to više ne ide

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.11.2025.
u 15:31

Santini trenutno nastupa za Zadar u 3. NL jug iako se neko vrijeme govorilo da bi mogao pojačati Hajduk

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Santini gostovao je u emisiji Sport nedjeljom, a između ostalog progovorio je o Dinamu koji više nema takvu dominaciju kakvu je imao tijekom 2010-tih godina. Santini trenutno nastupa za Zadar u 3. NL jug iako se neko vrijeme govorilo da bi mogao pojačati Hajduk.

- Nitko više neće prošetati HNL-om. Dinamo je to mogao u vrijeme dok je Zdravko Mamić imao uigran, dobro podmazan stroj koji je stvarao 20 godina. Onda je to išlo puno lakše. Otkad ga nema, nije to tako jednostavno. Svi su mislili da je lako voditi Dinamo, jedva su čekali da uđu u njegove cipele, ali vidi se da je to teško. Ja mu puno toga zamjeram, ali moram priznati da čovjek zna i da je napravio posao - rekao je Santini za emisiju Sport nedjeljom.

- Dinamo je prodavao igrače za novac o kojem ljudi nisu mogli ni pomisliti. Da netko daje 20 milijuna eura za igrača Dinama, o čemu pričamo? U svim susjednim zemljama ako netko proda igrača za 10 milijuna, to su ogromni novci. Što se tiče Mamića, meni je smetao odnos s Lokomotivom. Sada se pokazalo da tu više nema takve suradnje - rekao je bivši vatreni o Dinamovim prodajama.
CR
Croatos
15:43 29.11.2025.

Bivsi predsjednik proleterskog kluba je jednostavno, lopov.

Kupnja