Uefa otkrila podatak o Dinamu koji bi mogao jako zabrinuti navijače, ovo otkriva puno toga

Nogometaši Dinama do sada su u pet utakmica Europske lige napravili ukupno 39 prekršaja, najmanje među svim od 36 sudionika natjecanja, pokazuje statistika objavljena na službenoj internetskoj stranici Europske lige.

Plavi su u prosjeku činili 6,5 prekršaja po utakmici u ogledima protiv Fenerbahçea (3:1), Maccabija (3:1), Malmöa (1:1), Celte Vigo (0:3) i Lillea (0:4).

Iza Dinama nalazi se Fenerbahçe s 45, dok je Lille, posljednji protivnik Zagrepčana, napravio 54 prekršaja. Najgrublja momčad je Sturm iz Graza s čak 90 prekršaja.

Dinamo je pritom pretrpio 46 prekršaja u dosadašnjih pet kola, a manje su ih pretrpjeli samo Celta, Brann i Go Ahead Eagles.

"Fair play" hrvatskog doprvaka potvrđuje i broj žutih kartona: Dinamovi igrači opomenuti su samo šest puta, bez ijednog crvenog kartona, što je najmanje u natjecanju.

"Fair play" hrvatskog doprvaka potvrđuje i broj žutih kartona: Dinamovi igrači opomenuti su samo šest puta, bez ijednog crvenog kartona, što je najmanje u natjecanju.

Freiburg, Aston Villa, Rangers i Salzburg skupili su po osam žutih kartona, a Fenerbahçe čak 25 u pet utakmica.

Pred Dinamom su još tri dvoboja ligaškog dijela Europske lige, a za plasman dalje potrebno je završiti među 24 najbolje momčadi. Trenutno zauzima 23. mjesto. Sljedeću utakmicu Dinamo će odigrati protiv Betisa u Zagrebu 11. prosinca.