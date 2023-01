Bivši srpski reprezentativac: 'Svi bi voljeli okršaj s Hrvatskom! Mi smo europski Brazilci'

Hrvatska nogometna reprezentacija opet je oduševila nogometnu scenu novim postoljem na SP-u, izabranici Zlatka Dalića uzeli su brončano odličje na Bliskom istoku i tako još jednom pokazali kako smo svjetska velesila. S druge strane, Srbija je pod vodstvom Dragana Stojkovića Piksija najavila veliki rezultat i pohod na svjetski tron, no završili su turnir s debaklom i ispadanjem iz skupine. Poznati bivši nogometaš Antonio Rukavina prokomentirao je aktualnu situaciju.

- Kontinuitet je jako bitan, pogotovo na velikim turnirima. Imamo igrače iz velikih klubova i Lige prvaka, ali sve to je klupski nogomet. Na reprezentativnom fali nam to iskustvo. Da je ostala stara Jugoslavija napravili bismo tri kvalitetne reprezentacije. Uvijek ta neka uspoređivanja. Nema potrebe za tim, posebno s Hrvatima jer imaju dvije medalje s prethodna dva Mundijala - rekao je bivši srpski reprezentativac za Sportal.

- Naravno da sada svi govore da smo trebali više da se borimo, ali opet imamo epitet 'europski Brazilci', treći gol protiv Kameruna to je jedan od ljepših akcija na cijelom Mundijalu. Istina, uzeli smo bod, ali nikad ne bih pristao samo na borbu i trku, odnosno ružan nogomet kakav igra Maroko - smatra Rukavina.

- Svi žele utakmicu Srbije i Hrvatske da vidimo tko je bolji. A opet, to je opet nešto kao protiv Švicarske... Nikada to ne bih volio, ni kao igrač nisam želio da se to dogodi, a bilo je kod pokojnog Siniše Mihajlovića. Svi znamo kako smo tada prošli, već tada su pokazivali da su puno ozbiljniji od nas i poslije toliko godina su napravili dva velika uspjeha. Ne bih se uspoređivao s našim okruženjem, već da se usmjerimo da budemo što bolji i gledamo samo sebe. - zaključio je Rukavina.