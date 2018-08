Bivši reprezentativac karijeru nastavlja u Španjolskoj

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac, 32-godišnji Zagrepčanin Damjan Rudež, u utorak je predstavljen u španjolskom prvoligašu UCAM Murciji s kojom je potpisao jednogodišnji ugovor.

- Izuzetno sam zadovoljan i ponosan što sam u Murciji. I fizički i psihološki se jako dobro osjećam. Prošle godine sam imao tešku sezonu no iz svih situacija se nešto nauči. Sada se osjećam fenomenalno, pun sam pozitivne energije - rekao je 32-godišnji krilni igrač na predstavljanju u gradu na jugu Španjolske.

Rudež je prošlu sezonu započeo u Valenciji, no ondje nije dobivao priliku pa je u veljači ove godine prešao u Monaco s kojim je igrao finale FIBA Lige prvaka. U finalu je bolji bio atenski AEK, dok je treće mjesto na Final Fouru zauzela upravo UCAM Murcia.

- O klubu sam uvijek slušao lijepe stvari, a također i o gradu. Nadalje, ponosan sam što ću igrati u španjolskoj ligi, najboljoj u Europi, gdje svi želimo igrati. Nastojat ću vratiti dobar dojam na parketu, izboriti se za minute na terenu te pomoći ekipi svojim iskustvom - izjavio je Rudež.

Prije odlaska u Valenciju, gdje je proveo tri mjeseca, Rudež je tri sezone proveo u NBA momčadima Orlando Magic (2016/17.), Minnesota Timberwolves (2015/16.) i Indiana Pacers (2014/15.).

- Osjećam se ugodno sa stečenim iskustvom, a u Murciji sam spreman preuzeti ulogu koju mi daju. Nastojat ću doprinijeti svime čime ću moći - poručio je.

Murcia je prošle sezone završila u prvenstvu na desetom mjestu među 18 klubova prve lige. Naslov je osvojio Real Madrid.

Nakon što se u utorak priključio novim suigračima na pripremama za predstojeću sezonu, situacija ga je podsjetila na onu kada je od 2012. do 2014. igrao za Zaragozu, od kuda se bio otisnuo u NBA ligu.

- Sve me podsjeća na godine provedene u Zaragozi. Ljudi su bili gladni uspjeha, a ekipa je imala karakter. To sada ovdje primjećujem i to me čini sretnim. Nadam se da će se sve to sada ponoviti s Murcijom. Trebamo naporno raditi te željeti pobjeđivati - poručio je Rudež uvjeren da je zahvaljujući iskustvu danas bolji igrač nego što je bio u Zaragozi.

Španjolska publika sjeća ga se iz tog vremena.

- Uvjeren sam da ću dobiti minute, no morat ću ih zaslužiti napornim radom. Momčadi ću doprinositi, bilo kao član prve petorke ili s klupe. S obzirom da nisam igrao puno u protekle dvije sezone željan sam zabijanja koševa - rekao je.

- Osobno sam motiviran pokazati čitavom svijetu, a i sebi samome, da mogu igrati fantastičnu košarku. Imam ambiciju te još dobrih godina ispred sebe - zaključio je stalni član hrvatske reprezentacije od 2011. do 2015. godine, s kojom je bio na tri europska prvenstva i Svjetskom prvenstvu 2014. u Španjolskoj.