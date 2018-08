Velike su sportske zvijezde, a godišnji odmor provode spašavajući

Slike velike španjolske NBA zvijezde Marca Gasola (33) kako pomaže migrantima nasukanima u Sredozemnome moru obišle su svijet i probudile svijest o problemu s kojim se nesretnici željni boljeg života susreću kad uđu na premale brodove i krenu u nepoznato. Ali, nije ta briga Marca Gasola od jučer, on i njegov stariji brat Pau (38) uključeni su u humanitarne akcije već gotovo dva desetljeća.

– Nisam više mogao samo gledati što se događa, htio sam pomoći. Prošlog ljeta su me reprezentativne obveze onemogućile da se uključim u pomaganje na terenu, ali ovog ljeta bio sam izravno uključen – kazao je Marc, čije djelovanje u nevladinoj organizaciji Proactiva Open Arms svi hvale.

Kako i ne bi kad je to što čini iskreno, potaknuto željom da se svijet učini boljim. Uostalom, zato mlađi brat Gasol još od doba kad je igrao u Barceloni pomaže siromašnima, djeci, uključen je u akcije koje organizira UNICEF.

Nisu mi jasne talijanske vlasti

No, nikad nije osjetio nešto tako snažno kao jednog srpanjskog dana ove godine kad je prvi put krenuo s Proactiva Open Arms u akciju spašavanja unesrećenih ljudi.

– Spasili smo stariju ženu koja je 48 sati plutala na komadu drveta, divio sam se njezinoj snazi i bio sretan što sam pomogao u njezinu spašavanju. Nažalost, ništa nismo mogli učiniti za novorođenče koje smo pronašli u moru. Kao oca, to me iznimno pogodilo, ta spoznaja da je netko bio spreman riskirati svoj život, ali i život djeteta da si možda uspije osigurati bolji život. Zbog svega toga mi nije jasno zašto nam talijanske vlasti ne dopuštaju da ljude kojima spasimo život odvezemo u njihove luke, kao što mi nije jasno zašto ih se deportira u zemlje iz kojih su pobjegli i u kojima im je život ugrožen – kaže Gasol.

U pokušaju bijega samo prošle godine poginula je 1441 osoba.

– Grozno je da se preživjele vraća tamo odakle su toliko željeli pobjeći da su bili spremni riskirati život – izjavio je Marc Gasol.

Njegov stariji brat Pau ponosi se svojim bratom, kojeg je zasigurno izgradio svojim primjerom. Kao što su uvelike pomogli u izgradnji njih dvojice kao osoba roditelji, majka Marisa, liječnica, i otac Agustí, medicinski tehničar. Odgojem su usadili sinovima tu ljubav prema ljudima i ogorčenost nesretnim sudbinama, koje uopće u bolje postavljenom svijetu ne bi trebale biti takve kakve jesu. I vidjelo se da takav način odgoja pali, ostavlja trag. Jer, empatija koju Pau Gasol osjeća prema ljudima seže u davne dane, u njegovo rano djetinjstvo.

Imao je 11 godina kad se pročulo da Magic Johnson ima AIDS.

– Tad sam odlučio postati liječnik i pronaći lijek za tu bolest – uz smijeh se godinama kasnije prisjetio Gasol pa nastavio:

– Upisao sam medicinu, ali košarkaška karijera odvukla me u drugom smjeru – kaže Španjolac koji je 2008. potpisao upravo za franšizu u kojoj se proslavio Magic. Kako ipak ne bi izgubio dodir s ljudima koji trebaju pomoć, Pau se uključio u UNICEF još 2003. i postao ambasador te organizacije. U 15 godina obišao je mnoga područja u Africi, na Bliskom istoku, u južnom dijelu Azije i u Južnoj Americi.

– Sportaši su planetarno poznati i njihove primjere slijede mnogi obožavatelji, među kojima je nemali broj djece. I možda neke od njih braća Gasol svojim plemenitim aktivnostima uspiju potaknuti da pomažu drugima te učine svijet boljim – piše UNICEF na svojim web stranicama u dijelu koji se tiče braće zavidnog košarkaškog umijeća.

Dakle, sve ono što Pau i Marc čine trenutačno, nije novost, no oduševljava činjenica da im motiva za pomaganje ne nedostaje i da to čine s još većim žarom i elanom nego prije, što znači da će nakon završetka karijere vjerojatno biti i angažiraniji. Vidjelo se to kad je Pau početkom kolovoza posjetio Bangladeš.

Pau je zabavljao djecu

– UNICEF je ovdje u Cox’s Bazaru (Bangladeš, nap. a.) primio više od 700 tisuća izbjeglica samo u posljednjih godinu dana te im pomogao da stanu na noge i okrenu novu stranicu u životu – kazao je Pau, koji je na licu mjesta radio s nesretnicima, zabavljao djecu i svojom pojavom barem donekle pokazao svim tim ljudima da postoji bolje sutra.

A kad bismo svi slijedili primjer braće Gasol, možda bi to bolje sutra bilo već danas.