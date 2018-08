Mogli bismo kandidirati za medalju, ali prepreka je loš sustav kvalifikacija

U predvečerje dviju možda i najvažnijih utakmica košarkaške reprezentacije u ciklusu kvalifikacija za SP u Kini, predsjednik HKS–a Stojko Vranković izražava zadovoljstvo što su se pozivu izbornika Anzulovića odazvala četiri NBA igrača – od šest mogućih. U Osijeku i Gdanjsku neće biti jedino Bendera (Phoenix) i Hezonje (New York), ali u srijedu na okupljanje dolaze Bogdanović (Indiana), Šarić (Philadelphia), Zubac (LA Lakers) i Žižić (Cleveland).

Bogdanović i Šarić uvijek

– Ovo je dosad najveći broj NBA igrača koje smo istodobno imali u reprezentaciji. Četvoricu s NBA ugovorom nikad nismo imali. Čak ni na OI u Barceloni i Atlanti. U Barci smo ugovore imali samo Dražen Petrović i ja, jer su Toni i Dino još su igrali u Europi. Četiri godine poslije NBA ugovore imali su Kukoč, Rađa i Tabak, a ja još nisam bio potpisao za Minnesotu – prisjeća se Vranković, defenzivni oslonac vrste koja je za neovisnu Hrvatsku osvojila četiri medalje na velikim natjecanjima (olimpijsko srebro, jednu svjetsku i dvije europske bronce).

U vrijeme kada je puno otkaza po drugim reprezentacijama (Jokić, Gallinari, Belinelli, Markkanen, Sabonis, Ntilikina...), Vranković hvali lojalnost hrvatskim bojama dvojice najboljih hrvatskih košarkaša Bogdanovića i Šarića.

– Momci se odazivaju redovito i na tome im svaka čast, a jako mi je drago i da su tu i Zubac i Žižić. To su dečki koji istinski žele otići na SP, a ako se uspijemo plasirati i ako bismo u Kini nastupili sa svim našim igračima, ja bih preuzeo tu odgovornost i rekao da bismo bili i u krugu kandidata za medalju. Novi sustav kvalifikacija nije loša ideja, ali nije dovršen jer reprezentacije ne mogu igrati sve kvalifikacijske utakmice sa svojim najboljim igračima. U teškoj situaciji, još težoj od nas, i europski su prvaci Slovenci kojima to u ovoj priči ništa ne znači. A to vam govori da su zbog novog sustava najviše stradavale male zemlje i da on čini štetu. A šteta je i što se europska prvenstva više ne igraju svake dvije nego svake četiri godine.

HKS-u opasnost predstavlja i dug prema Gradu Zagrebu koji je ova garnitura naslijedila?

– Zatekli smo dug prema Gradu za dvoranu i catering za EP 2015 koji ne možemo riješiti bez pomoći gradonačelnika Bandića i kojeg zovemo da nam, kao ljubitelj sporta, bude gost u Osijeku, na utakmici protiv Litve.

Čelnom čovjeku Saveza zacijelo je zadovoljština to što je Hrvatska ovo ljeto prvi put osvojila dvije medalje u mlađim uzrastima.

– Obje medalje dokaz su opravdanosti naših projekata, a to su Premijer liga, u kojoj su se kalili igrači iz srebrne selekcije U-20, odnosno jedinstvena kadetska liga, u kojoj su stasavali klinci iz zlatne U-20 vrste. Najprije smo ih okupili 60, potom smo ih sveli na 26 i zatim smo dobili završnih 12. Što se pak tiče srebrne U-20 selekcije, tu smo imali 10 igrača iz Premijer lige u kojoj je igralo 56 igrača do 21 godine, a 26 ih se nalazilo u aktivnoj minutaži.

Takav sustav natjecanja u klupskoj košarci odgovara svim klubovima osim onom najboljem.

Osijek je grad sporta

– To što je Cedevita odlučila da ima dvije momčadi, a to im njihova kupovna moć omogućuje, za dobrobit je hrvatske košarke jer kroz tu drugu momčad će se profilirati neki novi momci, a klub će dobiti jasniju sliku o Buljeviću, Baji, Perkoviću, Jordanu... S druge strane, za Zadar je možda šteta što umjesto ABA lige ne igra Fibinu Ligu prvaka. Jer, ako oni promaše s Amerikancima, a negdje su osmi ili deveti u ABA ligi, predstoji im grčevita borba za ostanak. Imati samo jedan klub u Europi predstavlja dugoročan problem.

Srećom, ima i hrvatskih klubova koji rastu, a jedan od takvih je Osijek koji posluje po sličnom načelu kao Cedevita, koji ima uglavnom privatnog sponzora.

– Osim što je to klub koji se diže iz godine u godinu pa takvo domaćinstvo zaslužuje, Osijek je i grad koji zaslužuje utakmicu reprezentacije kao što je ona naša kvalifikacijska protiv Litve. To je grad ljubitelj sporta, a ima i dvoranu koja nam izuzetno odgovara. Osim toga, u vrijeme kada smo o tome morali donijeti odluku, Split je još uvijek bio formalni domaćin polufinala Davisova kupa koje je tek poslije premješteno u Zadar.