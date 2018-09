Rađa otkrio je li Divac srpski nacionalist i prisjetio se Tuđmanovog poziva u Knin

Gost HRT-ove emisije Nedjeljom u dva je bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Dino Rađa. Prije nekoliko tjedana Rađa se pridružio Krešimiru Ćosiću, Draženu Petroviću i Mirku Novoselu u Kući slavnih u američkom Springfieldu!

On je tek osmi europski košarkaš kojemu je to uspjelo.

- Meni je sve to skupa i dana danas sve nestvarno, kao da gledam neki film. Kada su mi javili da ću ući u Kuću slavnih počeo sam plakati kao malo dijete - rekao je Dino Rađa.

Vi ste ušli u Kuću slavnih, a ne i Kukoč, kako to komentirate?

Nisam imao pojma da je netko mene predložio. Kod nas je četiri milijuna izbornika u svakom sportu, svi sve znaju, svatko ima svoje prioritete. Toni je najbolji igrač s kojim sam ja ikad igrao, odrasli smo zajedno. Smatran da smo nas dvojica jedan par koji je obilježio svjetsku košarku, mislim da smo ostavili trag u svjetskoj košarci - kaže Rađa.

Modrić je dobio Fifinu nagradu za najboljeg nogometaša svijeta?

- Morate čovjeku čestitati za ono što je napravio. Ne poznajem ga, za njegov sportske uspjehe mu treba skinuti kapu, bez obzira za koga navijali. Volim nogomet, to je jedna prekrasna igra.

Hajduk i Dinamo, žestoki ste hajdukovac?

- Ja sam sportaš i mene zanima samo teren. želim da sport bude pošten boli te nepravda i ne moć iz tog izlaze navijačka nezadovoljstva, ovakvo ponašanje na derbiju je za osudu. HNS je nanio nepravdu Hajduku - kaže Rađa.

Je li navijači vode Hajduk?

- Tko vodi klub i kako to ja stvarno ne znam, što se tiče navijača, koliko god su genijalni u navijanju, opet ima huligana. To što su jučer napravili nema opravdanja i da vatrogasac nastrada.

Što mislite o Vladi Divcu?

- Bili smo dio te famozne ekipe Bormio '87. Prošli smo svašta, dijelili smo sobu i nije bilo ničega. Dijelili smo stočni vagon na putovanjima jer nije bilo mjesta u vagonima - istaknuo je Rađa.

Je li Divac srpski nacionalist?

- Nije, da je meni netko došao u ono doba sa srpskom zastavom i ja bi to napravio - dodao je Dino.

Na EP-u u Ateni hrvatski košarkaši su otišli s postalja prije intoniranja jugoslavenske himne?

- Vremena su bila takva i razumljiv je bio taj potez. Danas kada na to gledam, to nije bio pravi potez, ali bila su takva vremena.

U Kninu ste bili kada se dizala zastavu, gdje je to bio Kukoč?

- Dakle, priča o janjetini i Kninu je to priča koja je poznata. Dolazi poziv na telefon i kaže da se u pet sati nacrtam na aerodromu i da ništa ne govorim. Tko sam ja da ja pozivam bilo koga kako god da se on zvao da dođe u predsjednički helikopter i da to napravim na svoju ruku, kako je god organizator došao do mene tako je mogao i do njega - kaže Rađa i dodaje:

- Toni i ja smo dobri prijatelji, svako ljeto se vidimo. Nije mi nikad dao do znanja da je tu bilo zle krvi.

Kakav je bio vaš odnos s Draženom?

- Dražen i Stojko su moji najbolji prijatelji, jer smo generacijski vezani, kao i Toni i Divac. Kad smo se našli zajedno, vrhunski je bilo. Dražen me uvijek impresionirao - rekao je Dino i dodao:

- Dražena ništa nije interesiralo osim sporta. Zvao bi me nekad u jedan, dva ili tri ujutro da mu kažem rezultata. Sve ga je zanimalo nogomet, košarka, vaterpolo... Živio je za sport.

