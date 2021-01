Bivši kapetan Dinama o suđenju u derbiju: Dobro znam zašto se Zebec pogubio

Dugogodišnji Dinamov kapetan Slavko Ištvanić (54) tvrdi da je uživao u derbiju.

- Derbi je opravdao očekivanja, bio je zanimljiv, atraktivan, s puno šansi i pogodaka. Drago mi je da su obje momčadi nastupile s napadačkim gardom. Dinamo je dosta rano primio pogodak, iz kornera kojemu je prethodilo loše postavljanje Moharramija i Theophilea, međutim nakon tog pogotka Dinamo je odigrao blistavih, izvrsnih 30-tak minuta.

Ištvanić će naglasiti kako je Dinamova prednost u prvom poluvremenu trebala biti i izraženija.

- Na žalost, sudac Zebec podlegao je pritisku javnosti uoči ove utakmice, opterećen pogreškom u prošlome kolu, pa je u ovom derbiju podbacio. Po meni, u prvom poluvremenu propustio je dosuditi dva jedanaesterca za Dinamo; na Majeru, koji je bio klasični primjer kaznenog udarca, te ne toliko očiti, ali ipak postojeći prekršaj Simića na Gavranoviću. Zebec se puno gubio u ovoj utakmici i napravio dosta pogrešaka na Dinamovu štetu – ističe Ištvanić.

Kako ste vidjeli Dinamovu igru u drugom poluvremenu u kojemu se Hajduk napromašivao?

- Ne vjerujem da je Zoki naredio da se tako povuku. Jednostavno su prepustili Hajduku inicijativu i opredijelili se na polukontre i kontre, što im se na kraju isplatilo. Hajdukove šanse pripisujem nepredviđenim situacijama u Dinamovoj obrani, ozljedama Moharramija i Theophilea, pa se dosta toga poremetilo. Po tko zna koji put oduševio me mali Gvardiol, kojemu igranje na poziciji lijevoga beka nije prirodno, a on to odrađuje vrhunski. Svaka čast i Zokiju koji mu je pronašao tu poziciju. Gvardiol je sudjelovao kod trećeg pogotka, iako je najveći dio posla obavio sjajni Ademi. Istaknuo bih i Oršića, čiji su pogoci na ovaj način postali njegove specijalnosti – ističe Ištvanić i zaključuje:

- Dinamo mi izgleda dosta dobro, dizat će se još, i uvjeren sam da obrana neće biti problem.

Nekadašnji Hajdukov igrač i trener (iz sezone 1999./2000.) Ivica Matković kaže da nije razočaran izvedbom bijelih u derbiju.

- Hajdukov gard sada je puno bolji, čvršći, odlučniji, što mi se sviđa, kao i napadačko opredjeljenje novoga trenera. To je u duhu Hajdukove tradicije. U Hajdukovoj igri vidi se rukopis trenera Tramezzanija, a sviđa mi se i razmišljanje vodećega klupskoga dvojca, predsjednika i sportskog direktora. Oni čvrsto stoje iza trenera, vjerujem da mu jamče miran rad na dulje vrijeme, bez pritiska – kaže Matković.

Što je presudilo derbi?

- Dinamova pojedinačna kvaliteta, ali i Dinamova stalnost, rad i život svih u klubu bez podrhtavanja i šokova kakvi već godinama prate Hajduk. U tom segmentu Dinamo je u velikoj prednosti. No, ovaj Hajduk, Hajduk koji je ambiciozan, koji se želi nadigravati, koji želi dati gol, to je Hajduk kakav uvijek treba biti. Takav Hajduk opet će me natjerati da dođem na utakmicu – zaključio je Ivica Matković.