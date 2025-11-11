Bivši dinamovac u suzama: Izgubio sam svoga brata na težak način, sve u meni se ruši...

Prošlog je vikenda odigrano novo kolo 2. njemačke Bundeslige, a Kaiserslautern je osim poraza od Herthe Berlin (0:1) ostao bez bivšeg Dinamova ofenzivca Mahira Emrelija (28), i to na duže vrijeme.

Emreli je dugo izbivao s terena zbog ozljede i posljednji put je za klub nastupio krajem kolovoza. U subotu se vratio i ušao u igru u 63. minuti, no samo 13 minuta kasnije morao je ponovno napustiti teren. Osjetio je jaku bol u području aduktora, a prema prvim procjenama neće igrati do kraja godine. Prilikom izlaska iz igre je zaplakao, a kasnije je na društvenim mrežama objasnio što mu se dogodilo.

"Povratak na teren nakon dvomjesečne pauze bio je nevjerojatan osjećaj, čak i ako nije dugo trajao. Morao sam izaći zbog ozljede, što je bilo vrlo bolno. Posljednjih nekoliko tjedana bilo je sve osim lagano: prvo sam imao malo treninga, zatim sam se razbolio, a tjedan dana ranije izgubio sam starijeg brata (rođaka, op.a.) na jako težak i bolan način. Ova utakmica trebala je biti moj oproštaj od njega, ali ispalo je drugačije. Možda sam zato i pustio suze, osjećao sam kao da se sve ruši u meni."

Emreli je bio član Dinama od 2022. do 2024. godine, a jedan dio tog perioda proveo je na posudbi u turskom Konyasporu. U 47 utakmica za Dinamo zabio je 10 pogodaka.