Bivši dinamovac postao hit u Beogradu. U Zagrebu nije dobio priliku, a sad rješava utakmice

Milan Vukotić nikada nije dobio priliku u prvoj momčadi Dinama, već je nosio dres druge postave i skupljao minute na posudbama. Danas je situacija potpuno drukčija. U Partizanu je 22-godišnjak izrastao u jednog od najvažnijih igrača momčadi.

U Beograd je stigao prošle zime iz Budućnosti Podgorica, kluba koji mu je otvorio vrata nakon rastanka s Dinamom. Od tada je svojim nastupima osvojio i navijače i medije. Srpski Kurir piše kako je postao “ključna opcija Partizana u veznom redu” te igrač koji se ističe “liderstvom na terenu, energijom i nogometnim instinktom”.

Njegove igre sve češće bude usporedbe s Bibrasom Nathaom, legendarnim veznjakom crno-bijelih. “Polako izrasta u pravog lidera momčadi”, ističe se, a mnogi ga vide i kao idealnog nasljednika iskusnog Izraelca.

Statistika dodatno potvrđuje njegov rast. Ove sezone upisao je četiri gola i četiri asistencije. Posebno je zablistao u posljednjem susretu protiv IMT-a (5:1), kada je ponio nagradu za igrača utakmice.

Nogometne početke imao je u mlađim kategorijama Podgorice i Iskre iz Danilovgrada, nakon čega je stigao u Budućnost. Dinamo ga je 2020. doveo u svoju B momčad, gdje je u 35 nastupa zabio tri gola i dodao sedam asistencija. Nakon gašenja druge momčadi slijedile su posudbe u Tabor Sežanu i mostarski Zrinjski, a povratak u Budućnost 2023. godine pokazao se prijelomnim trenutkom u njegovoj karijeri.