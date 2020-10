Bivša NBA zvijezda se bori za život: Diše uz respirator

Jako loše vijesti iz podgoričke bolnice. Crnogorski košarkaš i bivši centar Minnesota Timberwolvesa, Nikola Peković (34) nalazi se priključen za respirator i u teškom stanju nakon što se zarazio koronavirusom.

Kako piše Telegraf, prije nekoliko dana je primljen u bolnicu sa simptomima koronavirusa, a stanje mu se samo nastavilo pogoršavati te sada može disati samo uz pomoć respiratora jer su mu inficirana oba plućna krila.

Davne 2008. je bio 31. pick druge runde drafta, ali se zbog ugovora s Panathinaikosom Minnesoti priključio tek 2010. godine kada je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 13 milijuna dolara, a za vrijeme lockouta je igrao u Partizanu. Povratkom u NBA je zamijenio ozlijeđenog Darka Miličića te postao startni centar Timberwolvesa.

Četiri godine kasnije potpisao je ugovor za velikih 60 milijuna dolara, no sreća nije dugo potrajala. Stigla ga je ozljeda gležnja, a potom i Ahilove tetive, a sporo zacjeljivanje ga je koštalo završetka karijere u 2017. godini. Peković je od siječnja na funkciji menadžera momčadi u košarkaškoj reprezentaciji Crne Gore.

Osim za Partizan (kojemu je bio i predsjednik) i Minnesotu, Peković je u bogatoj karijeri igrao i za Atlas, Avala Adu i Panathinaikos s kojim je 2009. osvojio Euroligu.

Foto: John Woods/Press Association/PIXSELL Detroit Pistons' Greg Monroe (10) knocks the ball away from Minnesota Timberwolves' Nikola Pekovic (14) during the second half of a preseason NBA basketball game, Wednesday, Oct. 24, 2012, in Winnipeg, Manitoba. The Timberwolves won 95-76. (AP Photo/The Canadian Press, John Woods) Photo: Press Association/PIXSELL