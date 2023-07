Leko odbio komentirati suspenziju: 'Ne bih htio ništa reći jer bi moglo biti loše'

Ove nedjelje na Poljudu se od 21:05 igra prvi Jadranski derbi (Hajduk - Rijeka) nove sezone HNL-a. Iz Hajduka su objavili kako su sve ulaznice rasprodane.

"Sva mjesta koja su puštena nakon sinoć su zauzeta, kao i dodatan kontingent ulaza B koji je u četvrtak poslijepodne stavljen u prodaju. Članovi i pretplatnici napunit će Poljud do posljednjeg mjesta! Hvala vam", navode iz kluba. Veliku potražnju za ulaznicama komentirao je trener Hajduka, Ivan Leko.

GALERIJA Rijeka na Kosovu prošla prvi europski ispit

"To je fenomen, nemoguća priča. Ovako mali grad, a da pet dana prije ne možeš doći do karte. To je priča svih priča. Mi u klubu i navijači moramo biti ponosni da ljudi dolaze gledati utakmice. To nam je ponos, ali i odgovornost, da reagiramo na pravi način. To je priča cijelog tjedna, da nema karata pet dana prije", rekao je Leko.

Potom je nekoliko riječi posvetio i suparnicima, Rijeci. "Dobri su, znaju što rade, imaju energiju, mladost i vjeru u sebe... Gledali smo mi njih i oni nas. Ne očekujem prevelika iznenađenja, uvijek isto ili slično igraju uz par detalja razlike. Trebala bi biti jedna prava utakmica u pravom ozračju", rekao je pa nadodao:

VEZANI ČLANCI:

"Istina, dva puta smo izgubili.. Bio je bolno. To je nogomet, nekad dobiješ, nekad izgubiš. Jako smo motivirani kao i oni, nije to obična utakmica. Neka bude hrabro, sportski muški."

Upitan o suspenziji od pet prvenstvenih utakmica zbog ponašanja prema sucu Dariju Belu prilikom ogleda s Dinamom u Superkupu, odbio je dati komentar. "Ne bih htio ništa reći jer bi moglo biti loše", kratko je kazao.

VIDEO Svjedočanstvo vjere Zlatka Dalića: 'Kad je teško i ne ide dalje, Bog je uvijek tu'