U-21 REPREZENTACIJA

Bišćan: Više nemamo pravo na pogrešku

"Trenutačna situacija je izazov i prilika da pokažemo da se možemo s time nositi. Dečki uvijek imaju motiv i želju, to nije upitno, ali to moraju znati iskoristiti na najbolji način. To je ono što ih mi pokušavamo naučiti."