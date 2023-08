Bišćan: 'Astana će biti agresivna i moramo biti spremni. Komplikacije su zadnje što želimo'

Ove srijede u 16 sati Dinamo i Astana igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka. Dinamo je na krilima izvanrednog Luke Ivanušeca na Maksimiru izborio rezultat 4:0 i u uzvratu samo treba potvrditi svoj prolaz u iduću fazu natjecanja. Nakon što je momčad stigla na pripreme u Kazahstan, trener Igor Bišćan najavio je utakmicu.

"Nadam se da neće vremenska razlika puno utjecati na nas. Putovali smo dosta dobro, imali smo dobar let i dovoljno mjesta u avionu da nas sve to ne umori. Vidjet ćemo koliko će putovanje ostaviti traga. Vjerojatno će Astana morati riskirati i ne dozvoliti da umrtvimo utakmicu. Oni će biti agresivni i moramo biti spremni na to. Komplicirana utakmica je zadnje što želimo", rekao je Bišćan.

Dotaknuo se i umjetnog terena na kojem će igrati. "Nismo se u Zagrebu pripremali za umjetnu travu. Procijenili smo da ne bismo previše dobili s tim, nego bismo samo nepotrebno utjecali na stanje naših igrača. Moramo se pomiriti s tim da se igra ozbiljna utakmica i biti fokusirani", kazao je pa zaključio:

"Vjerujem da smo dovoljno pametni i lukavi da se znamo prilagoditi na uvjete i podloga ne bi trebala puno utjecati na našu izvedbu. Danas ću vidjeti kakav sastav možemo planirati. Ovisi kako se pojedinci osjećaju na toj podlozi. Nakon toga ćemo donijeti konačnu odluku."

