Bio je zvijezda Liverpoola i sve ostavio iza sebe: Sad će biti jedan od najplaćenijih na svijetu

Prije nekoliko dana ostvaren je još jedan u nizu velikih nogometnih transfera. Naime, Sadio Mane napustio je Liverpool i u transferu vrijednom 32 milijuna eura otišao u Bayern. Senegalski napadač postao je jedan od najplaćenijih igrača u Bundesligi, ali i na svijetu.

Bild je objavio da je pristao na plaću malo manju od 20 milijuna eura godišnje (19,85), odnosno 1,65 milijuna eura mjesečno. Više od njega u Bayernu zarađuje Robert Lewandowski, i to oko 23 milijuna eura godišnje. No, on je ionako na odlasku.

No daleko su oni od Kyliana Mbappéa s 90-ak i Lea Messija ili Neymara sa 60-ak milijuna eura godišnje.

Sjajan transfer ostvario je i vratar hrvatske U-21 reprezentacije i Gorice Dominik Kotarski, koji će karijeru nastaviti u grčkom PAOK-u. Ugovor je i službeno potpisao do ljeta 2026.

- Želio bih zahvaliti predsjedniku Črnku, trenerima, igračima i svim ostalim zaposlenicima na danoj prilici te ugodnoj i obiteljskoj atmosferi tijekom cijelog perioda provedenog u klubu. Gorica mi je omogućila napredak u nogometnom smislu i uvijek ću se rado prisjetiti te godine koju sam proveo u klubu. Gorici i sad već bivšim suigračima želim puno sreće u nadolazećim sezonama – rekao je Kotarski na oproštaju od kluba.

A potencijalni transfer smiješi se i Duji Ćaleta-Caru, koji je na listi želja Seville, tvrdi tako L'Equipe. Marseille se našao u financijskim problemima te je odlučio prodavati igrače, a hrvatski stoper već se neko vrijeme povezuje s odlaskom iz kluba.