Bio je vatreni, zvijezda Dinama i Hajduka, a danas vozi otpadne gume kao autoprijevoznik

I jedan je poznati Zagorec igrao za Dinamo i Hajduk, rođeni Varaždinac Danijel Hrman (49), nekad streloviti lijevi bek koji čak ima i četiri nastupa za A reprezentaciju. Kod izbornika Mirka Jozića 2001. godine nastupio je u dvije prijateljske utakmice s Južnom Korejom te 2002. sa Slovenijom, a kod Otta Barića 2003. godine protiv Makedonije u Šibeniku. Hrman danas živi u Trnovcu, predgrađu Varaždina, 'dijeli nas samo aerodrom', kaže Danijel, koji se zbog posla, ali i zbog angažmana oko dvije kćeri udaljio od nogometa.

"Moja starija kćer, 18-godišnja Stefani, živi u Francuskoj, u Lyonu, plesačica je latinoameričkih plesova u akademiji čuvenoga plesača Frederica Mosse. U Hrvatskoj je plesala za Nicolasa Quesnoita, te su Francuzi došli ovdje po nju i pozvali je na probu, na kojoj je zadovoljila", priča ponosni otac Hrman, pa nastavlja: "Mlađu kćer, 10-godišnju Magdalenu, vozim svaki dan na rukometne treninge. Ona igra lijevo krilo u Koki, a desno krilo je Sofija Petričević, kćer također bivšega nogometaša Varteksa Frane. Obje su brze kao na motoru, divota ih je gledati."

Potom se osvrnuo na svoj autoprijevoznički biznis: "U tome sam već konstanta, posao je odavno uhodan. Imam četiri kamiona, prevozimo automobilske otpadne gume, najviše od vulkanizera iz Zagreba, do Trnovca gdje se nalazi velika reciklaža. I ja katkad vozim, kada su mi dečki, moji zaposlenici, na godišnjem odmoru. Taj posao naslijedio sam od oca nakon što je pretrpio moždani udar."

Danas je daleko od nogometa, ali još se prisjeća svojih igračkih godina. "U Dinamo sam, u ljeto 2004. godine, došao iz moskovskog Spartaka. I zapravo sam se zeznuo što sam se uopće vratio doma. Mogao sam ići u moskovski Dinamo, jer me on tražio, a ja sam poželio ići kući budući da su se u to vrijeme počeli događati teroristički napadi u Moskvi; Čečenke su se počele dizati u zrak eksplozivnim napravama, čak se to dogodilo dvjesto metara od moga stana! Eh, kad sada razmišljam o tome, pomislim si: 'Koja sam ja budala, mogao sam još u Rusiji igrati, još nekaj zaraditi...' Na žalost, Dinamo u kojemu sam igrao završio je u 'ligi za bedaka', pa je u polusezoni najprije Niko Kranjčar prešao iz Dinama u Hajduk, a ja deset dana nakon njega. U Dinamu su me vodili Jurčević, Gračan te kratko Bago i Lončarević."

U Hajduku je rezultatski bolje prošao nego u Dinamu i 2005. godine postao prvak. "Čujte, mogu reći da imam jedno zlato, nakon silnih srebrnih medalja u finalima Kupa s Varteksom. U Hajduku me dočekao trener Slišković, šampionsku sezonu završio je Štimac, pa je onda došao Ćiro Blažević", prisjeća se Hrman pa otkriva za koga danas navija: "Moj jedini klub je Varteks Varaždin, onaj za koji sam ja igrao, pa i danas me srce vuče prema NK Varaždinu. No uvijek mi je drago kada neki hrvatski klub igra u Europi i tada uvijek navijam za njega. Inače, moj tata Stjepan, zvani Štef, teški je i zadrti hajdukovac!"