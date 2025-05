'Da je Dinamo bio na nivou, imao bi 15 bodova prednosti. Glavni konkurent ima sve u svojim rukama'

Iz Salzburga se za Večernji list javio Goran Tomić (47), rođeni Šibenčanin, bivši nogometaš i trener Šibenika, ali nekada i trener Rijeke, s kojom je 2022. godine bio finalist Hrvatskog kupa.

Tomić je do prije nekoliko mjeseci bio trener Al Bataeha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prethodno i Al Nassra, a nakon razlaza s Arapima uzeo je predah od stresova koje nosi trenerska klupa.

– Do ljeta nisam htio nigdje uskakati, nego pričekati novu sezonu. A i biti malo s obitelji, budući da sam gotovo tri godine bio u UA Emiratima – kazao nam je Tomić na pitanje o eventualnom novom trenerskom angažmanu.

Uskrs u rodnom gradu

Kada ste posljednji put gledali uživo svoj Šibenik i kakve mu šanse dajete za ostanak u ligi? Već sad je, u teškim uvjetima, osvojio rekordan broj bodova kao posljednjeplasirana momčad lige.

– Bio sam prije Uskrsa u Šibeniku, pa sam gledao na Šubićevcu utakmicu Šibenik – Dinamo. Pravi sam Šibenčanin, i kao takav mislim da Šibenik u utakmici s Rijekom ima šanse zbog toga što je Šibenik u nekoliko posljednjih utakmica pokazao da ima snage i energije da pokuša spasiti stvar – tvrdi Tomić.

Je li to u svjetlu činjenice da se Šibenik cijelu sezonu bori s besparicom, jedva spajajući kraj s krajem?

– Svaka im čast na tome, i trenerima, i igračima. Bilo je situacija kada su bili na minus 6, kada se malotko nadao da mogu biti u igri za ostanak, a oni su onda baš utakmicom na Rujevici pokrenuli svoj preokret. Ubrzo potom pobijedili su i Osijek s 4:1. Imaju još puno toga pokazati, imaju snage spasiti se.

Rijeci se proteklih nekoliko godina dogodilo da u odlučujućim trenucima sezone posustane i ostane bez trofeja. Na kraju, dogodilo se to i vama u sezoni 2021./2022., kada ste imali sve u svojim rukama, a onda izgubili od posljednjeplasiranog Hrvatskog dragovoljca – k tome i druge momčadi Rijeke?

– To mi je i dan danas veliki ožiljak, toliko me bio pogodio taj poraz jer sam znao da ću nakon njega teško moći vratiti momčad na pobjednički put. Tu smo utakmicu od Dragovoljca bili izgubili četiri dana nakon prolaska u finale Kupa pobjedom nad Osijekom. Znaju svi koji su tada bili oko mene koliko sam upozoravao na opasnost utakmice u Kranjčevićevoj, ja je sigurno nisam shvatio olako. Međutim, uvijek se sjetim tog Osijeka: pun stadion, utakmica pod reflektorima, naša pobjeda u produžecima – kao da je to momčad toliko potrošilo da je četiri dana kasnije bila posve emotivno prazna. Dok je s druge strane toga dana bio Hrvatski dragovoljac, nimalo bezazlena momčad, čijih je nekoliko igrača uskoro postalo neizostavnim članovima prve momčadi Rijeke (Galešić, I. Smolčić, Hodža, Frigan, nap.a.). Ali sigurno je Rijeka u toj utakmici trebala pobijediti. Upravo toga dana u Kranjčevićevoj počeo je naš pad, koji nismo uspjeli zaustaviti, i to me još i danas boli – prisjeća se Tomić pa nastavlja:

– Slično se dogodilo i u prošloj sezoni, a evo i u ovoj, u kojoj je Rijeka izgubila tri utakmice u nizu. Upravo kada je bilo sve otvoreno da Rijeka uzme titulu. E sad, možda je to povezano s pritiskom koji se stvori kod igrača kad su tako blizu cilja, a Dinamovi igrači, koji su naviknuti godinama nositi se s tim teretom favorita, oni u ključnim utakmicama puno bolje reagiraju. Ne znam kako bih to drukčije objasnio jer, evo, Dinamu se opet događa isto. Naravno, uza sve to ključna je i kvaliteta momčadi, ona koja je u stanju najbolje iznijeti 36 utakmica.

Jeste li ipak očekivali da će Rijeka nakon zimske rasprodaje tako dugo biti u igri za oba trofeja?

– Ključna je stvar u toj priči to da Dinamo u ovoj sezoni nije bio na svom uobičajenom nivou. Kada sam u sezoni 2019./2020. s Lokomotivom bio drugoplasiran, imali smo 65 bodova, a prvak Dinamo čak osamdeset. Sada ih ima 58. Da je Dinamo odigrao svoju sezonu kako ju je inače igrao, onda bi i sada pobjegao 15 bodova. Međutim, ni Hajduk, ni Rijeka nisu ove sezone osvojili koliko su u prošlim sezonama. Pa ipak, sve čestitke Rijeci jer je unatoč prodajama igrača, uspjela zadržati visok plasman i jedina se bori za dvostruku krunu. Damir Mišković tako je jedan od najvećih pobjednika sezone: i prodaje igrače, i bori se za trofeje, a s budžetom tri-četiri puta manjim od konkurencije.

Drago mi je zbog Majstorovića

Postoji li u Rijeci igrač koji je za vas otkriće?

– Meni je jako drago zbog Majstorovića što se vratio na vrhunski nivo, na kojemu je nekada bio, prije transfera u Šangaj. Rekao bih da je ključ Rijekina uspjeha stabilna i čvrsta obrana.

Kada biste se trebali kladiti na novoga prvaka, za koga biste se opredijelili?

– Hajduk je sada ipak u podređenom položaju, pa će se odlučivati između Rijeke i Dinama. Rekao bih, u postocima 50:50. Rijeka ima sve u svojim rukama, pa iako igra na Šubićevcu i na Poljudu, osobito je u Splitu uvijek izgledala jako dobro. Puno toga ovisi i o tome kako će Hajduk proći u Gorici – zaključio je Šibenčanin Goran Tomić, trener koji je s dva hrvatska prvoligaša bio u finalima kupa: 2020. s Lokomotivom i 2022. s Rijekom.