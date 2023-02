Bio je omiljeni igrač Bjelice i projekt Dinama. Doživio je infarkt te otkrio šokantne detalje

23-godišnji marljivi vezni igrač Marko Đira bio je jedan od velikih potencijala zagrebačkog Dinama i projekt kluba, bivši trener Nenad Bjelica vidio je u njemu veliki potencijal pa mu je podario 21 utakmicu. Također, ulazio je u grupnoj fazi Lige prvaka protiv Šahtara, Atalanta i Manchester Citya.

U međuvremenu karijera nije tekla kako je zamišljao, nedavno je potpisao za Šibenik i raskinuo ugovor s Dinamo dok od ljeta nije igrao nogomet jer se borio za život. Dramatične trenutke ispričao je za portal Germanijak i otkrio kako je doživio crijevni i bubreži infarkt, a doktor mu je poručio kako ne zna kako će nastaviti s profesionalnom karijerom.

06.11.2019., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga prvaka, skupina C, 4. kolo, GNK Dinamo - FK Sahtar Donjeck. Marko GjirarPhoto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ležim u bolnici, nije mi do ničega. Bolove sam osjetio u abdomenu, šest dana nisam spavao. I dolazi mi osoblje, čitaju nalaze i kažu mi tu rečenicu. Svijet mi se srušio isti tren. Rekli su mi da sam imao crijevni i bubrežni infarkt. Da mi otkazuju bubrezi. Htjeli su mi raditi biopsiju, ali on mi je rekao da je to zadnja opcija. Rekao mi je da na svoju odgovornost izađem iz bolnice i dođem kod njega u Split. Bio sam tamo, brinuo se o meni, izliječio me i evo me ponovno na terenu - otvorio je dušu Đira i rekao kako je spasio sjajni doktor iz Splita.

Na početku je trenira s B momčadi plavih, pa onda jedno vrijeme i s juniorima, dok naposlijetku nije raskinuo ugovor s Dinamom jer Šibenik nije mogao platiti odštetu.