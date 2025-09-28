Bilo je zaleđe na Poljudu! Ovdje se sve vidi: 'Neshvatljiva pogreška svih uključenih'

Hajduk je u subotu s 2:0 na Poljudu svladao Lokomotivu, a najviše se priča o prvom pogotku Hajduka, postignutom iz sporne situacije. Ante Rebić zabio je prvi gol za Hajduk nakon što je u 18. minuti sjajno iskoristio ubacivanje Marka Livaje s desne strane, no za mnoge je bilo i ostalo dvojbeno je li Rebićevu prvijencu za splitski klub prethodilo zaleđe asistenta Livaje. Nakon dugog pregleda VAR-a sudac Patrik Pavlešić pokazao je na centar, no po dostupnim snimkama čini se da je Livaja ipak možda bio u zaleđu.

VARCheck, specijalizirani kanal koji analize situacija objavljuje i na društvenim mrežama, a koji se, kako se navodi, bavi "nezavisnom i objektivnom analizom spornih nogometnih situacija nastalih prilikom povlačenja VAR linija" analizirao je spornu situaciju. Presuda je objavljena na Facebooku uz zaključak: "Neshvatljiva pogreška svih uključenih. Veliko zaleđe." Prema objavljenim fotografijama, čini se da su u pravu.

I trener Lokomotive Nikica Jelavić nakon završetka utakmice pričao je o spornoj situaciji.

- Mislim da je pogotku Livaje prethodilo zaleđe.

Vidjet ćemo što o spornoj situaciji misli Sudačka komisija, čekamo pravorijek šefa Sudačke organizacije, Francuza Layeca, po završetku cijelog kola.