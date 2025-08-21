'Bilo je teško gledati utakmicu s tribina. Htio sam nešto prenijeti suradnicima, ali nisam mogao'

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Europsku ligu Rijeka je na Rujevici pred 6.900 gledatelja pobijedila PAOK sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Luka Menalo u 39. minuti na ubačaj Nike Jankovića. Za PAOK je do 60. minute igrao Luka Ivanušec, dok Dejan Lovren nije zaigrao za gostujući sastav.

Uzvratni susret je 28. kolovoza u Solunu. Riječani su izbacivanjem Shelbournea osigurali Konferencijsku ligu, a protiv grčkog sastava imaju priliku loviti i Europsku ligu. Nakon prvog susreta hrvatski prvak je u prednosti, no idućeg tjedna slijedi uzvrat na Toumbi.

- Velika je pobjeda za nas. Moji igrači su danas pokazali da mogu igrati protiv ozbiljnih momčadi. Bili smo disciplinirani. U drugom poluvremenu nismo dali PAOK-u nijednu šansu. Imamo dobru zalihu za revanš. Moramo se tamo postaviti jako i muški. Nemamo vremena za odmor, sad nas čeka Varaždin - rekao je trener Đalović koji je morao biti na tribinama zbog suspenzije.

- Teško je bilo pratiti s tribine. Bolje se vidi sve. Htio sam nešto prenijeti, ali nisam mogao. Moji suradnici su odradili sjajan posao.Ušli smo hrabro u utakmicu. Protiv Dinama smo bili ultraofenzivni. Bili smo hrabri i pametni. Zadovoljan sam. Nedostajao nam je drugi gol da zaokružimo sve to. Ali neću se žaliti na pobjedu od 1:0. U drugom dijelu smo bili stabilni u obrani. Večeras trebamo zaboraviti tu pobjedu i okrenuti se daljnjim utakmicama - zaključio je trener Rijeke.