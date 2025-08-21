VIDEO Pogledajte bombu Ivanušeca i gol Rijeke koji je na noge podigao cijeli stadion

Momčad trenera Radomira Đalovića ušla je u dvoboj rasterećeno, sa osiguranom jeseni u Konferencijskoj ligi, ali s jasnom ambicijom da napravi korak više i domogne se prestižnije Europske lige. Već u uvodnim minutama Rijeka je pokazala zube prilikama Fruka i Radeljića, no mreže su mirovale sve do ključnog dijela prvog poluvremena. Tada je uslijedio period igre u kojem je sudbina mogla otići na bilo koju stranu. Prvo je u 20. minuti Luka Ivanušec, bivši igrač Dinama, sjajnim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio gredu koja se još dugo tresla, podsjetivši sve na Rujevici na neupitnu kvalitetu grčke momčadi. Samo minutu kasnije zaprijetio je i Ozdoev, no obrana Rijeke je izdržala.

Kada se činilo da su gosti preuzeli inicijativu, uslijedio je šok za PAOK. Nakon prekršaja na sredini terena, loptu je namjestio Niko Janković i uputio savršen centaršut iz slobodnog udarca. Na drugoj vratnici najviši u skoku bio je Luka Menalo, koji je preciznim udarcem glavom s pet metara matirao gostujućeg vratara i izazvao erupciju oduševljenja na tribinama. Bio je to pogodak koji je nagradio hrabar i odlučan pristup Rijeke.

Trener Đalović uoči utakmice je naglašavao kako njegovu momčad čeka izuzetno težak i kvalitetan suparnik, no isticao je kako se Rijeka neće zadovoljiti samim plasmanom u Europu. Unatoč problemima s izostancima, jer nije mogao računati na ozlijeđenog Škorića, suspendiranog Oreča te Jankova koji je izostao iz obiteljskih razloga, Đalović je posložio momčad koja se znala suprotstaviti favoriziranim Grcima. Mjesto na desnom boku zauzeo je Litavac Lasickas, koji se istaknuo s nekoliko opasnih prodora, dok je napad predvodio Toni Fruk, pokazavši da mu trener s pravom vjeruje kada su u pitanju golovi.