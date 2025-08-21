Nakon ove riječke večeri možemo samo konstatirati - sad nam je još više žao Razgrada. Jasno, sve je to vraćeno i s kamatama naplaćeno prošlog tjedna u Dublinu, ali Rijeka bi s predstavom kao protiv PAOK-a sada bila na korak do Lige prvaka. Možda će biti suviše bahato napisati da PAOK nije mjerilo europske elite, ali dojma smo da je hrvatski prvak danas za Grke bio - klasa više. Rijeka je do prednosti pred solunsku bitku došla potpuno zasluženo. Još se jednom pokazalo da ti se vrati sve ono što uložiš. Rijeka je u prvom činu borbe za skupine Europske lige dala puno. Koliko je ustvari dobila pokazat će semafor na Toumbi.

Padali su ondje i Lokomotiva i Dinamo i Hajduk, jednom se ni Rijeci nije otvorilo, ali sada bi moglo. Rujevica je svojim miljenicima ugradila toliko potrebnu dozu ozbiljnog optimizma. I to toliko da su danas i oni katkad osporavani dali svoj obol. Itekakav. Dvojica možda i najkritiziranijih - Ndockyt i Menalo svojski su se iskazali, a izvedba nekadašnjeg veznjaka Gorice i Osijeka može imponirati treneru Đaloviću. S vršne pozicije zapadne tribine lako je mogao uočiti fluidnost svoje momčadi, ali i sjajnu orkestraciju dvojca Čagalj-Landeka. Centralna osovina Rijeke s terena prije 15-ak godina opet je napravila pravi posao. Prođu li, bit će to masterclass, a paklena Toumba čini se kao idealno mjesto za takvo što.

Ukrasne pridjeve na stranu, sve ono što je Đalović na bilo koji način - tehnički, taktički, verbalno, psihološki - učinio između Dinama i PAOK-a dalo je rezultata. Konkretno, Lasickas je pokazao da je kadar za udarni sastav, Dantas i Petrović u potpunosti su neutralizirali višestruko skuplje i iskusnije Meitea i Ozdoeva, a naprijed - pjesma. Raspoloženi Fruk, itekako vidljivi asistent Janković i strijelac Menalo, šilo na strani. Obrana granitna. Kad je sve to baš tako, uspjeh ne može izostati, ma kako se zvao protivnik na Rujevici. Danas bi se, da parafraziramo Đalovićevu u nekoliko navrata ponovljenu izjavu, zaista sve pitalo Rijeku i da je Chelsea bio na drugoj strani. Vjerujemo da ni aktualni svjetski prvaci protiv hrvatskog na Rujevici ne bi mogli puno.

Prvi dio zahtjevne trilogije Rijeka je položila s odličnim. Slijedi Varaždin, kojeg se između dva ogleda s Grcima ne smije podcijeniti - nipošto. Đalović će vrlo vjerojatno promiješati kadar pokojim potezom, ali mora misliti na dvije stvari. Pobjeda nad Varaždinom je prva, a odmor za Solun druga. Reći ćemo i ovo - s današnjom predstavom - nema straha. Ovakvi bijeli spremni su za velike europske večeri. Jedva čekamo...