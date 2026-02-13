Naši Portali
Odlične vijesti: Hrvatska će po prvi put dobiti direktan let do ove europske zemlje. Evo i kada

13.02.2026.
u 19:00

Jedan od najboljih pogleda na grad pruža vidikovac Aleksotas, s kojeg puca pogled na stari grad, rijeke Nemunas i Neris te skladnu kombinaciju povijesnih i modernih građevina

Hrvatska će od lipnja do rujna ove godine napokon biti povezana direktnim letom s Litvom, a vijest o tome da Ryanair otvara liniju iz Zadra za Kaunas, drugi po veličini litavski grad, obradovala je mnoge putnike. Let će trajati svega dva sata i 15 minuta, a Kaunas, grad prepun povijesti i umjetnosti, bit će idealno odredište za sve avanturiste i ljubitelje kulture, piše Putni kofer.

Kaunas je grad koji skriva brojne tajne. S njegovom mješavinom art déco i modernističke arhitekture, te živopisnom street art scenom koja krasi gradske fasade, Kaunas je postao mjesto koje poziva na istraživanje. U 2023. godini, grad je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine zbog svoje jedinstvene arhitekture iz međuratnog razdoblja.

Jedan od najboljih pogleda na grad pruža vidikovac Aleksotas, s kojeg puca pogled na stari grad, rijeke Nemunas i Neris te skladnu kombinaciju povijesnih i modernih građevina. Nakon toga, nezaobilazno mjesto za posjetiti je samostan Pažaislis, barokna ljepotica koja je u 17. stoljeću sagrađena na inicijativu Kristupasa Zigmantasa Pacasa. Ljeti se u samostanu održava Pažaislis Music Festival, a unutar kompleksa djeluje butik hotel Monte Pacis, poznat po svojoj kombinaciji suvremene gastronomije i povijesnog ugođaja.

Tu je i Muzej vragova, jedinstven u svijetu, koji sadrži više stotina prikaza đavla iz različitih kultura i epoha. Iako pomalo jeziv, ovaj muzej pruža iznenađujuću dozu humora i neobične atmosfere. Za ljubitelje moderne umjetnosti, Kaunas nudi impresivan mural „Majstor“, koji se prostire na nevjerojatnih 440 četvornih metara i smatra se prvim velikim muralom u Litvi. Street art scene u Kaunasu svake godine postaju bogatije novim djelima, a grad se razvija u pravi centar urbane umjetnosti.

U Kaunasu, prošlost i sadašnjost stalno se spajaju, a šetnje gradom donose uvid u njegovu bogatu povijest, umjetničku dušu i suvremeni šarm. Za ljubitelje nostalgije, vožnja starinskim vagonima uspinjače bit će pravi doživljaj, bilo da se uspinjete do crkve Kristova uskrsnuća ili uživate u pogledu s Aleksotasa. 

