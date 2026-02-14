Naši Portali
22. KOLO HNL-A

UŽIVO Dinamo na Maksimiru dočekuje Istru, ovo su sastavi momčadi

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
14.02.2026. u 14:08
Dinamo i Istra sastaju se na Maksimiru u 22. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Susret je na rasporedu od 15 sati.
Dinamo
0-0
Istra
22. KOLO HNL-A, 15:00, MAKSIMIR, ZAGREB
1'

Počela je utakmica s nekoliko minuta kašnjenja. Istra je izvela prvi udarac.

TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će momčadi taktički izgledati.

ISTRA

Kolić - Kadušić, Kumar, Marešić, Nasraoui, Miettinen, Ahmeti, Radošević, Lončar, Fredrikesen, Prevljak.

DINAMO

Livaković - Valinčić, McKenna, Dominguez, Perez Vinlof - Mišić, Zajc, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha.

Dinamo je vodeća momčad lige s 45 bodova, dok je Istra četvrta s 30.
 

Ovo je dvoboj 22. kola prvenstva. Susret se igra na Maksimiru s početkom u 15 sati.

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. Pred nama je susret Dinama i Istre.

AL
AP_LApapa
14:39 14.02.2026.

Sva sreća da istovremeno igra Como koji je puno zanimljivija ekipa pa se ima i što gledati.

