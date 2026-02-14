UŽIVO Dinamo na Maksimiru dočekuje Istru, ovo su sastavi momčadi

Počela je utakmica s nekoliko minuta kašnjenja. Istra je izvela prvi udarac.
Ovako će momčadi taktički izgledati.
Kolić - Kadušić, Kumar, Marešić, Nasraoui, Miettinen, Ahmeti, Radošević, Lončar, Fredrikesen, Prevljak.
Livaković - Valinčić, McKenna, Dominguez, Perez Vinlof - Mišić, Zajc, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha.
Dinamo je vodeća momčad lige s 45 bodova, dok je Istra četvrta s 30.
Ovo je dvoboj 22. kola prvenstva. Susret se igra na Maksimiru s početkom u 15 sati.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. Pred nama je susret Dinama i Istre.
Sva sreća da istovremeno igra Como koji je puno zanimljivija ekipa pa se ima i što gledati.