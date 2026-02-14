UŽIVO Dinamo na Maksimiru dočekuje Istru, ovo su sastavi momčadi

U SVOJEM STILU

Sopić uoči Hajduka: 'Svatko može imati svoj podcast, nešto lupiti i ostati živ'

Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ja sam uvjeren da ćemo se podići i ostati u ligi. Da ste u situaciji u kojoj sam bio u jednom drugom klubu, vjerojatno bi zapalili pola grada, rekao je šef struke NK Osijeka