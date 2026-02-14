Legendarni hajdukovac srušio Peternaca i Rudeš, Dugopolje novi lider

Proljetno natjecanje u SuperSport Prvoj NL (drugi rang natjecanja) počelo je iznenađenjem i porazom lidera. Momčad Dugopolja, pod vodstvom Harija Vukasa, na domaćem je terenu, na Stadionu hrvatskih vitezova, svladala favorizirani Rudeš Alena Peternaca s 3:1.

Strijelci za pobjedničku momčad bili su Josip Balić u 13., zatim povratnik u hrvatski nogomet, legendarni Mijo Caktaš u 36., te Stipe Mušura u 79., dok je pogodak za goste postigao Karlo Kamenar u 33. minuti.

U momčadi Dugopolja uz Caktaša nastupila su još dva poznata bivša hajdukovca, Zoran Nižić i kapetan Andrija Balić. Umjesto Nižića u 58. minuti u igru je ušao 19-godišnji Roko Tudor, sin novoga trenera Tottenhama.

Bila je ovo utakmica 18. kola SuperSport Prve NL nakon kojeg je Dugopolje novi lider drugoligaške karavane s 33 boda, a drugoplasirani Rudeš ima 32.