ZAVRŠILO 1:1

BiH ostala bez izravnog plasmana na SP, nakon remija s Austrijom ide u dodatne kvalifikacije

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Austria v Bosnia and Herzegovina
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS
Autor
Vecernji.hr
18.11.2025.
u 22:41

To znači da je Austrija izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će Bosna i Hercegovina u dodatne kvalifikacije.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine. U posljednjem, odlučujućem kolu kvalifikacijske skupine odigrala je 1:1 na gostovanju kod Austrije u susretu u kojem je BiH igrala samo pobjeda. 

BiH je u vodstvo došla već u 12. minuti kada je zabio Tabaković. No, Austrija je do zlata vrijednog gola došla u 78. preko Gregoritscha. Treba napomenuti i da je domaćinima pred kraj prvog dijela poništen gol zbog prekršaja.

To znači da je Austrija izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će Bosna i Hercegovina u dodatne kvalifikacije.
Kupnja