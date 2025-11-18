BiH ostala bez izravnog plasmana na SP, nakon remija s Austrijom ide u dodatne kvalifikacije

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine. U posljednjem, odlučujućem kolu kvalifikacijske skupine odigrala je 1:1 na gostovanju kod Austrije u susretu u kojem je BiH igrala samo pobjeda.
BiH je u vodstvo došla već u 12. minuti kada je zabio Tabaković. No, Austrija je do zlata vrijednog gola došla u 78. preko Gregoritscha. Treba napomenuti i da je domaćinima pred kraj prvog dijela poništen gol zbog prekršaja.
To znači da je Austrija izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će Bosna i Hercegovina u dodatne kvalifikacije.
2
NEBODER OD 16 KATOVA
FOTO Ovako je Vjesnik izgledao iznutra: Imao je vlastiti restoran, knjižnicu...
NAJBOLJE OD NOVINARSTVA
EKSKLUZIVNO Ovo su nikad viđene fotografije zlatnog doba Vjesnika: Bio je epicentar novinsko-izdavačke kompanije ovog dijela Europe
Video sadržaj
48
DAN SJEĆANJA