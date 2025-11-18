Naši Portali
'MISLI DA MOŽE ŠTO HOĆE'

Legendarni Nijemac spavao sa suprugom svoga kolege: 'Uništava živote drugih i nije ga briga'

Michael Ballack
Foto: Simon Cooper/Press Association/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
18.11.2025.
u 20:33

- Ballack ulazi u privatne živote drugih i uništava ih, a da ne misli o tome. Ako je kapetan Njemačke, misli da može raditi što hoće - rekao je Lell nakon što je saznao da je Ballack spavao s njegovom partnericom.

Legendarni njemački nogometaš Michael Ballack (48) na terenu je bio zaista briljantan i rijetki su mogli s njim stati u istu rečenicu, ali u svijetu nogometa ostao je zapamćen kao gubitnik, možda i najveći ikad s obzirom na brojne poraze u najvećim utakmicama svoje bogate karijere. Još kao 21-godišnjak je stigao do titule prvaka Bundeslige kada se dogodilo jedno od najvećih čuda u povijesti njemačkog nogometa.

Bilo je to u sezoni 1997/1998. Kaiserslaturen je postao prvak Njemačke na opće iznenađenje svih, a Ballack je prozvanom 'malim Kaiserom', smatralo ga se istinskim nasljednikom nezaboravnog Franza Beckenbauera, kasnije je nastupao za Bayer Leverkusen, minhenski Bayern te Chelsea. 

Prvi fijasko Ballack je doživio 2001. godine. Tada je kao član Bayer Leverkusena u razmaku od dva tjedna izgubio naslove u Bundesligi, njemačkom kupu  i Ligu prvaka. Sreća ga nije pratila ni u Bayernu. Osvajao je Bundesligu, ali na međunarodnoj sceni je bio totalno neuspješan s velikanom iz Munchena.

Poslije toga su uslijedile četiri godine u Chelseaju gdje će mu najteže pasti poraz finalu Lige prvaka o Manchester Uniteda 2008. godine. Njegove suze pomiješane sa moskovskom kišom tada su obišle nogometni svijet. Niti sa reprezentacijom Njemačke nije imao sreće. Bio je kapetan Elfa, a izgubio je finale Svjetskog prvenstva te Eura 2008. godine. Posebno ga boli i poraz od Italije u polufinalu Mundijala 2006. godine kada su Nijemci bili domaćini turnira. 

U privatnom životu volio je avanture sa zauzetim ženama, bivši suigrač Christian Lell optužio ga je uništava tuđe živote. 

- Ballack ulazi u privatne živote drugih i uništava ih, a da ne misli o tome. Ako je kapetan Njemačke, misli da može raditi što hoće - rekao je Lell nakon što je saznao da je Ballack spavao s njegovom partnericom.

Najžešći i najbolniji udarac je doživio 2021. godine kada mu je poginuo 18-godišnji sin Emilio i tada se povukao u sebe. Nakon što se psihički oporavio počeo je raditi kao analitičar nogometnih utakmica. 

Ključne riječi
nogomet Michael Ballack

