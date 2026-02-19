Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Dabro: Spreman sam napustiti Sabor. Ali imam jedan uvjet. Od glupog desničara liberalima jedan prijedlog
DP objavio popis: Dabro izlazi iz Sabora u ove uvjete
Zvali smo Hrebaka da komentira Dabrine uvjete. Evo što kaže
Krasnec: Očito je da premijer Plenković neće imati baš miran povratak iz Indije
Oglasio se Plenković, poslao je jasnu poruku: 'Ne prihvaćam ultimatume, smirite ton...'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
O NAPUŠTAJU SABORA

Analitičari o Dabrinom zahtjevu: 'To je neprovedivo'; 'Prije iznošenja prijedloga treba razmisliti, a nekima to očito ne ide'

Josip Dabro
Foto: Tomislav Krasnec
1/5
Autor
Ivica Beti
19.02.2026.
u 11:59

Konaktirali smo analitičare da komentiraju Dabrine zahtjeve.

Josip Dabro poručio je danas da će otići iz Hrvatskoga sabora ako se donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno likvidirali i proganjali Hrvate.

- Vidimo već par dana u javnom prostoru što se događa, a gospodin Hrebak je javno uvjetovao ostanak u koaliciji mojim odlaskom iz Sabora. Problem je kažu u samo jednoj osobi, u Josipu Dabri. Čuli smo da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, u ovom slučaju ja ne želim da njihova stranka bude moj talac. Zato sam danas odlučio objaviti da sam spreman napustiti Sabor, ali imam jedan uvjet. Evo od glupog desničara pametnim liberalima pravi hrvatski i demokratski prijedlog. U sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno proganjali, ubijali i zatvarali Hrvate i ja odoh iz Sabora. Zabranimo petokraku pod kojom su patili osnivači HSLS-a i pod kojom je razoren Vukovar - rekao je Dabro. 

Kontaktirali smo analitičare da komentiraju Dabrine zahtjeve.

- S obzirom na to da je Ustav dosta jasan po pitanju toga na čemu se temelji današnja Hrvatska, i nasuprot čemu se temelji, mislim da neće biti moguće zabraniti petokraku. Osim toga, ako ZDS ima navodno dvostruku konotaciju i može se koristiti za komemoriranje HOS-a, onda se valjda i petokraka može koristiti za komemoriranje partizanske borbe protiv okupatora. Napokon, da ne budemo previše ozbiljni, ali ukažemo na rasprostranjenost simbola, crvena petokraka ima i trostruku konotaciju, kao oznaka na Heinekenu, a i četverostruku kao dio stagea na Supertalentu. Prije iznošenja prijedloga treba razmisliti, a nekima to očito ne ide - kaže za Večernji list povjesničar Neven Budak

- Radi se o još jednom pokušaju izvlačenja. Jasno je da je takav zahtjev neprovediv - kaže za Večernji list analitičar Dragan Bagić. 
Ključne riječi
komunizam fašizam Domovinski pokret Josip Dabro

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
12:12 19.02.2026.

Malo jači analitičar koji spominje Hainiken , ?? Crvena petokraka je takođe i jedan od znakova sotone, i svastika ima višekonotacija. U ovom slučaju se jasno zna šta crvena petokraka predstavlja. Dali su komunisti po svijetu inače promicali Hainiken?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!