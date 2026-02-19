Analitičari o Dabrinom zahtjevu: 'To je neprovedivo'; 'Prije iznošenja prijedloga treba razmisliti, a nekima to očito ne ide'

Josip Dabro poručio je danas da će otići iz Hrvatskoga sabora ako se donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno likvidirali i proganjali Hrvate.

- Vidimo već par dana u javnom prostoru što se događa, a gospodin Hrebak je javno uvjetovao ostanak u koaliciji mojim odlaskom iz Sabora. Problem je kažu u samo jednoj osobi, u Josipu Dabri. Čuli smo da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, u ovom slučaju ja ne želim da njihova stranka bude moj talac. Zato sam danas odlučio objaviti da sam spreman napustiti Sabor, ali imam jedan uvjet. Evo od glupog desničara pametnim liberalima pravi hrvatski i demokratski prijedlog. U sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno proganjali, ubijali i zatvarali Hrvate i ja odoh iz Sabora. Zabranimo petokraku pod kojom su patili osnivači HSLS-a i pod kojom je razoren Vukovar - rekao je Dabro.

Kontaktirali smo analitičare da komentiraju Dabrine zahtjeve.

- S obzirom na to da je Ustav dosta jasan po pitanju toga na čemu se temelji današnja Hrvatska, i nasuprot čemu se temelji, mislim da neće biti moguće zabraniti petokraku. Osim toga, ako ZDS ima navodno dvostruku konotaciju i može se koristiti za komemoriranje HOS-a, onda se valjda i petokraka može koristiti za komemoriranje partizanske borbe protiv okupatora. Napokon, da ne budemo previše ozbiljni, ali ukažemo na rasprostranjenost simbola, crvena petokraka ima i trostruku konotaciju, kao oznaka na Heinekenu, a i četverostruku kao dio stagea na Supertalentu. Prije iznošenja prijedloga treba razmisliti, a nekima to očito ne ide - kaže za Večernji list povjesničar Neven Budak.

- Radi se o još jednom pokušaju izvlačenja. Jasno je da je takav zahtjev neprovediv - kaže za Večernji list analitičar Dragan Bagić.