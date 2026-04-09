Kako će rasplesti izbori u Mađarskoj: Pojavila se nova analiza, evo što predviđa

Ključni izbori u Mađarskoj održat će se za nekoliko dana, a na njima bi, prema posljednjim analizama, oporbena stranka Tisza mogla osvojiti dvotrećinsku većinu u parlamentu. Prema projekciji agencije za ispitivanje javnog mnijenja Median, koju prenosi Reuters, Tisza bi trebala osvojiti između 138 i 142 mandata u parlamentu koji broji 199 zastupnika. Dugogodišnji premijer Viktor Orbán i njegova stranka Fidesz mogli bi dobiti između 49 i 55 mandata, a krajnje desna stranka Naša domovina (Mi Hazánk) pet ili šest.

Ako Tisza, koju predvodi Péter Magyar, osvoji dvotrećinsku većinu, moći će mijenjati ustav i ključne zakone potrebne za otključavanje europskih fondova. Naime, u mađarskom parlamentu stranka treba 133 mandata kako bi to mogla postići, što je Fidesz uspijevao tijekom većeg dijela svoje vladavine od 2010. godine.

I niz ranijih anketa, provedenih posljednjih mjeseci, pokazivao je kako Orbánu prijeti poraz. No, njegova se stranka i dalje pozivala na istraživanja koja joj predviđaju pobjedu. Izbori 12. travnja predstavljaju najveći izazov Orbánu do sada, a čini se kako je on upravo zbog toga posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini.

U posljednjim danima predizborne kampanje, Orbánu je podršku stigao pružiti i JD Vance, američki potpredsjednik. Njegov je posjet Mađarskoj izazvao niz burnih reakcija. "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima", istaknuo je čelnik oporbe Magyar.

Krajem ožujka, Orbánu je stigla i Trumpova poruka puna pohvala, u kojoj je američki čelnik pozvao Mađare za glasaju za njega. "Radujem se nastavku bliskog rada s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvanrednom putu prema uspjehu i suradnji. Bilo mi je drago što sam 2022. godine podržao Viktora za ponovni izbor, i čast mi je to učiniti ponovno. Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: izađi i glasaj za Viktora Orbána. On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju potpunu podršku za ponovni izbor na mjesto premijera Mađarske – Viktor Orbán nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!", ustvrdio je Trump u svojoj objavi na platformi Truth Social.