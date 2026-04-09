Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLIŽI SE DAN ODLUKE

Kako će rasplesti izbori u Mađarskoj: Pojavila se nova analiza, evo što predviđa

Hungary's National Day celebrations in Budapest
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
09.04.2026.
u 07:37

Ako Tisza, koju predvodi Péter Magyar, osvoji dvotrećinsku većinu, moći će mijenjati ustav i ključne zakone potrebne za otključavanje europskih fondova

Ključni izbori u Mađarskoj održat će se za nekoliko dana, a na njima bi, prema posljednjim analizama, oporbena stranka Tisza mogla osvojiti dvotrećinsku većinu u parlamentu. Prema projekciji agencije za ispitivanje javnog mnijenja Median, koju prenosi Reuters, Tisza bi trebala osvojiti između 138 i 142 mandata u parlamentu koji broji 199 zastupnika. Dugogodišnji premijer Viktor Orbán i njegova stranka Fidesz mogli bi dobiti između 49 i 55 mandata, a krajnje desna stranka Naša domovina (Mi Hazánk) pet ili šest.

Ako Tisza, koju predvodi Péter Magyar, osvoji dvotrećinsku većinu, moći će mijenjati ustav i ključne zakone potrebne za otključavanje europskih fondova. Naime, u mađarskom parlamentu stranka treba 133 mandata kako bi to mogla postići, što je Fidesz uspijevao tijekom većeg dijela svoje vladavine od 2010. godine.

I niz ranijih anketa, provedenih posljednjih mjeseci, pokazivao je kako Orbánu prijeti poraz. No, njegova se stranka i dalje pozivala na istraživanja koja joj predviđaju pobjedu. Izbori 12. travnja predstavljaju najveći izazov Orbánu do sada, a čini se kako je on upravo zbog toga posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini. 

U posljednjim danima predizborne kampanje, Orbánu je podršku stigao pružiti i JD Vance, američki potpredsjednik. Njegov je posjet Mađarskoj izazvao niz burnih reakcija. "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima", istaknuo je čelnik oporbe Magyar.

Krajem ožujka, Orbánu je stigla i Trumpova poruka puna pohvala, u kojoj je američki čelnik pozvao Mađare za glasaju za njega. "Radujem se nastavku bliskog rada s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvanrednom putu prema uspjehu i suradnji. Bilo mi je drago što sam 2022. godine podržao Viktora za ponovni izbor, i čast mi je to učiniti ponovno. Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: izađi i glasaj za Viktora Orbána. On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju potpunu podršku za ponovni izbor na mjesto premijera Mađarske – Viktor Orbán nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!", ustvrdio je Trump u svojoj objavi na platformi Truth Social. 
Ključne riječi
Peter Magyar Viktor Orban Izbori Mađarska

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar bavovna
bavovna
08:23 09.04.2026.

Neki dan izašao je članak o Orbanovoj vili u Moskvi..dakle, nema samo ogromno imanje u Mađarskoj vrijedno milijune EUR, nego i veliku vilu u Moskvi...čudnog li čuda

DA
dalmatiner
08:25 09.04.2026.

čim sam vidio da ga J.D.vance dolazi podržati, znao sam da gubi izbore..gdje god se Vance pojavi, njegov sugovornik ili umire ili gubi izbore

SV
svirepi
08:21 09.04.2026.

Gotov je! ruski ljigavac je gotov, ovaj puta 100% pada s vlasti!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hormuški tjesnac
10
VISOKA CIJENA

Tko će platiti Trumpov nered? Europa u panici: 'U Gazi ćemo platiti obnovu. U Ukrajini plaćamo rat...'

U međuvremenu na Bliskom istoku vlada kaos. U 24 sata otkako je Trump najavio da će SAD obustaviti napade na Iran, raste neizvjesnost oko toga hoće li se privremeno primirje održati.  U srijedu je Izrael pokrenuo ogroman val napada na Libanon, u kojima je, prema izvješćima, poginulo više od 250 ljudi.  I Izrael i SAD inzistiraju da Libanon nije uključen u sporazum o primirju, dok se Iran i Pakistan ne slažu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!