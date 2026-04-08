Oglasio se HNS i izrazio sućut: 'Počivao u miru'

U 70. godini života preminuo je nekadašnji hrvatski reprezentativac i legendarni nogometaš zagrebačkog Dinama Srećko Bogdan. Bogdan je rođen 5. siječnja 1957. godine u Murskom Središću, gdje je napravio svoje prve nogometne korake. Ubrzo je prešao u Dinamo, u kojem je ostavio dubok trag i upisao se među najznačajnija imena klupske povijesti.

Za Dinamo je odigrao 304 službene utakmice, po čemu se nalazi na petom mjestu vječne ljestvice, odnosno ukupno 595 utakmica kada se ubroje i prijateljski susreti. S Dinamom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1982. godine te dva Kupa, 1980. i 1983. godine.

Za reprezentaciju bivše države upisao je 11 nastupa, dok je za hrvatsku reprezentaciju nastupio u dva navrata - protiv Rumunjske 1990. godine, kada je zabio i pogodak, te protiv Slovenije 1991. godine.

Nakon uspješnog razdoblja u Dinamu, karijeru je nastavio u njemačkom Karlsruheru, gdje je odigrao 280 utakmica i zaključio svoju igračku karijeru.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Vodio je nekoliko hrvatskih klubova, među kojima su Inter Zaprešić, Segesta, Međimurje i Savski Marof, a trenerski put započeo je u Karlsruheru, gdje je radio kao pomoćni trener.

"Hrvatski nogometni savez izražava najdublju sućut obitelji Srećka Bogdana - počivao u miru", poručili su iz HNS-a.