Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVIO SE SAVEZ

Oglasio se HNS i izrazio sućut: 'Počivao u miru'

Preminuo Srećko Bogdan, legenda Dinama i reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
08.04.2026.
u 17:00

"Hrvatski nogometni savez izražava najdublju sućut obitelji Srećka Bogdana - počivao u miru", poručili su iz HNS-a.

U 70. godini života preminuo je nekadašnji hrvatski reprezentativac i legendarni nogometaš zagrebačkog Dinama Srećko Bogdan. Bogdan je rođen 5. siječnja 1957. godine u Murskom Središću, gdje je napravio svoje prve nogometne korake. Ubrzo je prešao u Dinamo, u kojem je ostavio dubok trag i upisao se među najznačajnija imena klupske povijesti.

Za Dinamo je odigrao 304 službene utakmice, po čemu se nalazi na petom mjestu vječne ljestvice, odnosno ukupno 595 utakmica kada se ubroje i prijateljski susreti. S Dinamom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 1982. godine te dva Kupa, 1980. i 1983. godine.

Za reprezentaciju bivše države upisao je 11 nastupa, dok je za hrvatsku reprezentaciju nastupio u dva navrata - protiv Rumunjske 1990. godine, kada je zabio i pogodak, te protiv Slovenije 1991. godine.

Nakon uspješnog razdoblja u Dinamu, karijeru je nastavio u njemačkom Karlsruheru, gdje je odigrao 280 utakmica i zaključio svoju igračku karijeru.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Vodio je nekoliko hrvatskih klubova, među kojima su Inter Zaprešić, Segesta, Međimurje i Savski Marof, a trenerski put započeo je u Karlsruheru, gdje je radio kao pomoćni trener.

Ključne riječi
HNS Srećko Bogdan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!