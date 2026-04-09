Melanija Trump u zadnji čas spasila svijet od katastrofe? Pogledajte kako je stručnjak objasnio obrat

Prva dama Melania Trump mogla je imati ključnu ulogu u posljednjem trenutku kada je predsjednik Donald Trump odustao od prijetnji potpunim uništenjem Irana i pristao na dvotjedno primirje, tvrdi britanski stručnjak za sigurnost. Prema profesoru Anthonyju Gleesu, Melania je možda 'šapnula nešto Donaldu u uho' i utjecala na njegov zaokret. Glees je iznio nekoliko mogućih razloga za Trumpovo odustajanje od ultimatuma, a jedan od njih ga, prema Gleesu izravno povezuje s Melanijom: 'Možda je to bilo nešto što mu je Melanija šapnula na uho', rekao je Glees.

Osvrćući se na Trumpov vulgarni jezik uoči roka, uključujući poruke poput "Otvorite j****i tjesnac?, Glees je dao svoj stav što je prva dama mogla reći Trumpu. Možda je rekla, kazao je Glees: 'Donalde, ono što govoriš je odvratno. Razmisli o svom naslijeđu. Star si čovjek, vrijeme ti ističe. Želiš li biti upamćen kao čovjek koji je prouzročio ovaj kaos?’".

Prije nego što je u utorak navečer objavio dvotjedni prekid vatre Trump je uputio dramatičnu prijetnju Iranu da će cijela jedna civilizacija biti uništena. Također je koristio vulgarni jezik prema iranskim dužnosnicima i britanskom premijeru Keiru Starmeru, kojeg je optuživao za nedostatak podrške. Profesor Glees je istaknuo da nakon gotovo 40 dana rata nijedan od ciljeva koje su na početku postavili Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije ostvaren. "Trump je danas bijesan, osvetoljubiv stari čovjek koji ne dobiva ono što želi. Nalazimo se u daleko goroj poziciji nego što smo bili na početku rata", rekao je Glees za Mirror.

Dodao je da su rast cijena nafte zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, pad burzi i unutarnji pritisci u SAD-u vjerojatno također utjecali na odluku o primirju. Iran je tijekom sukoba zatvorio Hormuški tjesnac, što je dovelo do velikog rasta cijena nafte, a zatim i do djelomičnog oporavka burzi nakon objave primirja. Primirje je postignuto uz posredovanje Pakistana, a pregovori između SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti u narednim danima.