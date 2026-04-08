Kovačević nakon Gorice

Emotivan trenutak trenera Dinama: 'On jedan od rijetkih koji me nazvao dok sam bio bolestan'

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa
- Zoran me podržavao kada mi je bilo najteže, dok sam bio bolestan, bio je jedan od rijetkih trenera koji su me zvali. Upravo sam Zorana najviše cijenio iz naše generacije trenera

Nogometaši Dinama izborili su finale ovosezonskog Hrvatskog kupa nakon što su u polufinalnom ogledu ispunjenog pogocima svladali u gostima Goricu sa 6-3 (2-2).  U finalu će Dinamo igrati protiv Rijeke koja je ranije, u reprizi prošlosezonskog finala, na Rujevici pobijedila Slaven Belupo 2-0. 

Susret u Gorici prokomentirao je  trener Dinama Mario Kovačević.

- Vidjeli ste da je zanimljivo kad igramo naš nogomet. Gorica je pokazala kvalitetu u prvom poluvremenu, iskoristila je naša greške i sve zakomplicirala. Ali dva puta smo se vraćali, okrenuli smo situaciju Beljinim golom i onda nam je bilo puno lakše zbog naše kvalitete. Moram stvarno čestitati Gorici, jako su dobra momčad - rekao je Kovačević i dodao:

- Nije lako dolaziti na svaku utakmicu kao favorit, posebno dok zabijamo ovoliko golova. Svi očekuju da ćemo do poluvremena imati dva ili tri gola razlike. Nije to lako. Gorica je imala odlične kontre, zabila nam je dva gola iz dvije opasne situacije.

Stručni komentator MAXSporta Zoran Zekić čestitao je Kovačeviću, na što je trener Dinama uzvratio:

- Zoran me podržavao kada mi je bilo najteže, dok sam bio bolestan, bio je jedan od rijetkih trenera koji su me zvali. Upravo sam Zorana najviše cijenio iz naše generacije trenera.

Trener Gorice Mario Carević je rekao:

- Dinamo je priča za sebe, ali kad gledam svoju ekipu, mogu biti ponosan. Kad zabiješ tri gola, a izgubiš 6:3, onda mi bude žal. Igrali smo dobar dio prvog poluvremena sve ono što smo pripremali. Puštali smo im bekove da razigravaju, nismo davali prostore njihovim veznjacima, držali smo kratke distance i kompenzirali probleme koje su nam stvarali. Ljute me prvi, treći i šesti gol, to su golovi kakvi se ne smiju primiti.
