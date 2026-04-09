KAKVOG SU IGRAČA IZGUBILI

Nakon odlične partije Dinamovog genijalca zavladala tuga u susjednoj državi: Slovenci žale za njim

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Karlo Koret
09.04.2026.
u 09:28

31-godišnji veznjak stigao je na mala vrata, pred sam kraj prijelaznog roka, kao igrač koji bi trebao zaoštriti konkurenciju u veznom redu. Umjesto toga, Slovenac je preuzeo glavnu ulogu u vezi plavih

U odličnoj utakmici u Velikoj Gorici, Dinamo je izborio prolazak u finale Hrvatskog nogometnog kupa zahvaljujući velikoj pobjedi od 6:3. Bila je to jedna od najboljih utakmica koje su navijači imali prilike gledati u hrvatskom nogometu ove sezone. Dinamo se u prvom poluvremenu dva puta vraćao iz rezultatskog zaostatka prije nego je u drugom poluvremenu došao do preokreta i na kraju do uvjerljive pobjede.

Ponovno je ključnu ulogu u velikoj pobjedi odigrao odlični Miha Zajc, bez sumnje možda i najbolji potez kojeg je Zvonimir Boban povukao prošlog ljeta. 31-godišnji veznjak stigao je na mala vrata, pred sam kraj prijelaznog roka, kao igrač koji bi trebao zaoštriti konkurenciju u veznom redu. Umjesto toga, Slovenac je preuzeo glavnu ulogu u vezi plavih, u samo nekoliko mjeseci postao dokapetan i jedan od ključnih igrača.

U polufinalu s Goricom postigao je dva pogotka, jedan ljepši od drugog. U 44. minuti nakon sjajne kombinacije s Beljom zakucao je loptu u same rašlje za 2:2, a u 64. nakon sjajne akcije neobranjivo pogodio suprotni kut s ruba šesnaesterca i poveo plave prema pobjedi podignuvši prednost na dva pogotka.

Njegova sjajna partija privukla je pažnju i u susjednoj nam Sloveniji. Tako se portal Ekipa raspisao o njegovom prvom pogotku. Kažu kako rijetko imaju priliku vidjeti tako nešto od slovenskih nogometaša te dodaju kako je takvo ludo remek-djelo moglo stići iz bilo koje lige na svijetu pa i Premier lige ili Lige prvaka.

Pohvalili su i njegov drugi pogodak, no on je u Sloveniji izazvao samo tugu i razočaranje. Bivši izbornik Slovenije Matjaž Kek nije ga pozvao na Europsko prvenstvo 2024. pa je Zajc u znak protesta završio reprezentativnu karijeru. Nadali su se Slovenci da će ga Boštjan Cesar uspjeti nagovoriti da se predomisli, no ni promjena izbornika nije bila dovoljna. Slovenci tako ne mogu računati na odličnog veznjaka u trenucima kada igra možda i najbolji nogomet karijere. 
